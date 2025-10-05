GBL: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό

Οι δύο «αιώνιοι» θα κάνουν πρεμιέρα στην Stoiximan Greek Basketball League, με τον Παναθηναϊκό να κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει το Μαρούσι.

Η Stoiximan Greek Baskeball League ξεκίνησε και ήρθε η ώρα των δύο «αιωνίων» να κάνουν την πρεμιέρα τους στην διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στο Κ.Γ. Αμαρουσίου την τοπική ομάδα, με το τζάμπολ να γίνεται στις 13:00 (ΕΡΤ2).

Λίγες ώρες μετά, στις 16:00, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα φιλοξενήσει στο Telekom Center Athens τον ΠΑΟΚ. Σημειώνεται πως και αυτός ο αγώνας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

Θυμίζουμε πως οι δύο ομάδες προέρχονται από την «διαβολοβδομάδα» της Euroleague και έχουν ρεκόρ 1-1. Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν την Μπασκόνια (102-96) και ηττήθηκαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης (89-77) και το «τριφύλλι» επικράτησε κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (87-79) και «λύγισε» ενάντια στην Μπαρτσελόνα (103-96).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Μαρούσι - Ολυμπιακός (ΕΡΤ2)

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ