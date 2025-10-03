Διπλό «ελληνικό» βραβείο MVP στην πρεμιέρα του Eurocup

Με διπλό βραβείο MVP ξεκίνησε το Eurocup και με... άρωμα ελληνικό!

Ο Μπράις Τζόουνς του Άρη Betsson και ο Μιχάλης Λούντζης του Πανιωνίου ήταν οι πολυτιμότεροι παίκτες της πρεμιέρας του Eurocup.

Οι δύο ελληνικές ομάδες άρχισαν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στο Eurocup και μοιράζονται και τον τίτλο του MVP στην πρώτη αγωνιστική. Ο Μπράις Τζόουνς του Άρη και ο Μιχάλης Λούντζης του Πανιωνίου είχαν από 33 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο Αμερικανός γκαρντ στη νίκη με 85-81 επί της Βενέτσια εκτός έδρας είχε 26 πόντους (9/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/7 βολές), 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 7 φάουλ, ενώ ο 27χρονος γκαρντ στο 89-86 επί της Χέμνιτς στη Γλυφάδα είχε 20 πόντους (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα και 6 κερδισμένα φάουλ.