Παναθηναϊκός: Combo tickets για τρεις εντός έδρας αγώνες στην Euroleague

Ο Παναθηναϊκός με ανακοίνωση του ενημέρωσε τους φιλάθλους του για την αγορά πακέτου εισιτηρίων για τρεις εντός έδρας αγώνες της Euroleague με έκπτωση 10%.

Αναλυτικά η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 | 𝟑 𝐢𝐧 𝟏 - 𝟏𝟎% 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭!

Ζήστε από κοντά τη μαγεία των εντός έδρας αναμετρήσεων της EuroLeague, με τα Combo Tickets, εξασφαλίζοντας τη θέση σας σε τρεις κορυφαίους ευρωπαϊκούς αγώνες, με μία μόνο αγορά και επωφελούμενοι έκπτωσης της τάξεως του 10%!

Παρακολουθήστε τρία μεγάλα παιχνίδια στο Telecom Center Athens, με ένα «Combo» εισιτήριο.

𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝟏

vs. LDLC ASVEL Villeurbanne (15/10)

vs. Partizan Mozzart Bet Belgrade (25/11)

vs. Valencia Basket (05/12)

𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝟐

vs. Maccabi Rapyd Tel Aviv (28/10)

vs. Dubai Basketball (20/11)

vs. Hapoel IBI Tel Aviv (18/12)

Επιλέξτε το πακέτο αγώνων που σας ταιριάζει, αξιοποιήστε την έκπτωση και γίνετε μέρος της πιο καυτής έδρας στην Ευρώπη.

Η ένταση, το πάθος και οι μεγάλες στιγμές σας περιμένουν στο «σπίτι» μας! Κλείστε τα εισιτήριά σας τώρα!

Link: http://4gcaz.app.link/tickets