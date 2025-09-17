Προπονήθηκε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο που θα παίξει με την Παρτιζάν (vid)

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις προπονήσεις του κι ετοιμάζεται για το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Παρτιζάν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η ιστορική στιγμή πλησιάζει για τους «πράσινους», που προετοιμάζονται για την αναμέτρηση απέναντι στη σερβική ομάδα, σε μία ακόμα ιστορική στιγμή.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν στο γήπεδο της Μελβούρνης, που θα διεξαχθεί το παιχνίδι με την Παρτιζάν και μετρούν αντίστροφα για την εκκίνηση του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».