Προπονήθηκε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο που θα παίξει με την Παρτιζάν (vid)

Η ιστορική στιγμή πλησιάζει για τους «πράσινους», που προετοιμάζονται για την αναμέτρηση απέναντι στη σερβική ομάδα, σε μία ακόμα ιστορική στιγμή.
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού προπονήθηκαν στο γήπεδο της Μελβούρνης, που θα διεξαχθεί το παιχνίδι με την Παρτιζάν και μετρούν αντίστροφα για την εκκίνηση του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
𝐓𝐫𝐚𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐢𝐧 𝐌𝐞𝐥𝐛𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞 🇦🇺☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 17, 2025
Exclusive looks from today’s practice as we continue our pre-season journey before tomorrow’s game against @PartizanBC! 🎥#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 #OneClubOneApp #PavlosGiannakopoulosTournament pic.twitter.com/sXmAbdEq38