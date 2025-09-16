Τα παρασκήνια από την παρουσίαση συνεργασίας Άρη - Betsson (vid)

Δείτε το backstage video της επίσημης παρουσίασης της συνεργασίας μεταξύ ΚΑΕ Άρης και Betsson Greece.

Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MOMus) πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση της αναβαθμισμένης συνεργασίας της ΚΑΕ ΑΡΗΣ με την κορυφαία στοιχηματική εταιρεία Betsson.

Φέτος η Betsson θα είναι ονομαστικός και μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Άρης και τα στελέχη των δύο πλευρών ανέλυσαν τις προοπτικές που δημιουργεί αυτή η συνεργασία.

Την Betsson εκπροσώπησε στην παρουσίαση ο επιχειρησιακός διευθυντής της εταιρείας, Απόστολος Ντούσιας και την ΚΑΕ ΑΡΗΣ ο διευθύνων σύμβουλος, Αγαπητός Διακογιάννης, ο κόουτς, Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς και ο αρχηγός της ομάδας, Λευτέρης Μποχωρίδης. Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν επίσης ο Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο, ο Ρόνι Χάρελ και ο Τζέικ Φόρεστερ.