Ολυμπιακός: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια όλων των παιχνιδιών της Euroleague

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του κάλεσε τους οπαδούς του που δεν πρόλαβαν να πάρουν εισιτήριο διαρκείας, να κλείσουν τη θέση τους για τις εντός έδρας αναμετρήσεις της ομάδας στη regular season της Euroleague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αν δεν πρόλαβες να εξασφαλίσεις εισιτήριο διαρκείας, υπάρχει λύση! Η ΚΑΕ Ολυμπιακός σου δίνει τη δυνατότητα να κλείσεις από τώρα θέση στο ΣΕΦ σε όποιον εντός έδρα αγώνα της EuroLeague Regular Season επιθυμείς!

Ζήσε από κοντά τη «μαγεία» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και στήριξε την ομάδα μας στην προσπάθειά της να πετύχει τον στόχο της!

Πιο συγκεκριμένα:

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και προγραμματισμό των φιλάθλων, η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι την ΔΕΥΤΕΡΑ 15/09/2025 και ώρα 14:00 θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EUROLEAGUE REGULAR SEASON.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση, μέσω του www.olympiacosbc.gr, μέσω του www.ticketmaster.gr, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 2111996007.

Οι αγώνες για τους οποίους θα πωλούνται εισιτήρια είναι οι παρακάτω:

OLYMPIACOS PIRAEUS – DUBAI BASKETBALL Παρασκευή 10/10/2025 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – ANADOLU EFES ΙSTANBUL Τρίτη 14/10/2025 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – AS MONACO Τετάρτη 29/10/2025 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – HAPOEL IBI TEL AVIV Παρασκευή 31/10/2025 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE Παρασκευή 07/11/2025 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – ZALGIRIS KAUNAS Τετάρτη 12/11/2025 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – PARIS BASKETBALL Παρασκευή 21/11/2025 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – FENERBAHCE BEKO ISTANBUL Πέμπτη 04/12/2025 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – VALENCIA BASKET Τρίτη 16/12/2025 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – LDLC ASVEL VILLEURBANNE Παρασκευή 19/12/2025 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – FC BAYERN MUNICH Παρασκευή 09/01/2026 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – MACCABI RAPYD TEL AVIV Τρίτη 20/01/2026 19:30 OLYMPIACOS PIRAEUS – FC BARCELONA Πέμπτη 29/01/2026 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – VIRTUS BOLOGNA Παρασκευή 06/02/2026 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELG Πέμπτη 12/02/2026 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS Παρασκευή 06/03/2026 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – BASKONIA VITORIA GASTEIZ Πέμπτη 19/03/2026 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – REAL MADRID Τρίτη 07/04/2026 21:15 OLYMPIACOS PIRAEUS – EA7 EMPORIO ARMANI MILAN Πέμπτη 16/04/2026 21:15

Για οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ώρας ή ημερομηνίας αγώνα θα ενημερώνεστε εγκαίρως.

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια ΜΟΝΟ μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τους αγώνες της Euroleague ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να προμηθεύονται την Κάρτα ΦΙΛΑΘΛΟΥ με τους ακόλουθους τρόπους:

ΜέσωInternet: ( https://www.olympiacossfp.gr/ ΜΕΛΗ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ https://membersolympiacos.gr/login ​).

ΜΕΛΗ - ΦΙΛΑΘΛΟΙ ​). Από το γραφείο του Τμήματος Μελών & Φιλάθλων του ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ που βρίσκεται στο Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης (κάτω από τη θύρα 19 – Εμπορική Στοά).

Είσοδος παιδιών στους ΑΓΩΝΕΣ EUROLEAGUE

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα παιδιά μέχρι 3 ετών έχουν δικαίωμα εισόδου χωρίς εισιτήριο (χωρίς εξασφαλισμένη θέση). Για την είσοδο των παιδιών άνω των 3 ετών, απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου ή η κατοχή εισιτηρίου διαρκείας στο όνομα του παιδιού. Επίσης, είναι απαραίτητο ο συνοδός του παιδιού να έχει μαζί του επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ημερομηνία γέννησης του/των παιδιού/ων που συνοδεύει. Σε περίπτωση που δεν θα ακολουθούνται οι παραπάνω οδηγίες, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος.

Πολιτική ΑΜΕΑ:

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν εισιτήρια ΑΜΕΑ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το link:

https://www.olympiacosbc.gr/el/community-el/filoksenia-paidion.html

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα εισιτήρια μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: [email protected]

Όσον αφορά τους αγώνες του Ελληνικού Πρωταθλήματος GBL 2025/2026 θα βγει σχετική ανακοίνωση το συντομότερο δυνατό».