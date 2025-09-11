«Πυρά» Πρέπελιτς για τη διαιτησία: «Κοιτάξτε τα φάουλ και τις βολές - Είναι λυπηρό και γελοίο»

«Πυρά» κατά της διαιτησίας στον προημιτελικό με τη Γερμανία εκτόξευσε ο Κλέμεν Πρέπελιτς.

Ο 33χρονος γκαρντ των Σλοβένων μίλησε και για τη διαιτησία στη συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας μεταξύ άλλων:

«Συγχαρητήρια στη Γερμανία. Ημασταν καλύτεροι σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Μας άφησαν να παίξουμε δυνατά για 37-38 λεπτά. Κερδίσαμε τα ριμπάουντ, είχαμε τις ίδιες ασίστ. Αλλά βλέπω τις βολές που ήταν 37 έναντι 25 και 31 φάουλ έναντι 24. Είναι λυπηρό. Είμαστε μαζί από τις 23 Ιουλίου, μακριά από τις οικογένειές μας. Μας συμβαίνει συχνά, συνέχεια σε αρκετές ομάδες. Άνθρωποι θα συνεχίσουν να απογοητεύονται. Πονάει, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που διαμαρτύρονται. Είμαι περήφανος όμως για την ομάδα μου και φεύγουμε από το τουρνουά με ψηλά το κεφάλι.

Μας έλεγε ο κόουτς να μην μιλάμε με τους διαιτητές. Πιστεύετε ότι είναι φυσιολογικό σε αυτό το επίπεδο, σε έναν προημιτελικό Ευρωμπάσκετ, μία ομάδα να σουτάρει 13 βολές στα δύο τελευταία λεπτά, αφού επιτράπηκε ένα τόσο σκληρό παιχνίδι για 38 λεπτά. Δε θα το κρίνω, αλλά πείτε ότι αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Είδαμε πόσα φάουλ δέχθηκε ο Λούκα. Δεν μπορείς να τα δώσεις όλα, αλλά δεν δίνεις σε έναν σούπερσταρ τεχνική ποινή στην αρχή του ματς. Αυτό είναι γελοίο».

