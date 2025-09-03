Η Πορτογαλία έγινε η τέταρτη ομάδα του Α' ομίλου που προκρίνεται στους «16» του Eurobasket, αφού κέρδισε την Εσθονία με 68-65. Ήρωας και πρώτος σκόρερ των Πορτογάλων στο τέλος ο Ράφαελ Λισμπόα.

Οι νικητές πανηγύρισαν με την ψυχή τους την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurobasket και με ρεκόρ 2-3 κατέκτησαν την 4η θέση του Α' ομίλου. Στους «16», όπου βρέθηκαν την τελευταία φορά το 2007 με την 9η θέση, θα αντιμετωπίσουν την πρώτη ομάδα του Β' ομίλου, δηλαδή μία εκ των Γερμανία, Λιθουανία, Φινλανδία. Εκτός συνέχειας η Εσθονία με ρεκόρ 1-4.

Ο Λισμπόα πέτυχε 17 πόντους και τον ακολούθησε ο Νέμιας Κέτα με 15 πόντους, ενώ ο Μιγκέλ Κεϊρόθ πλησίασε το νταμπλ-νταμπλ με 10 πόντους και 9 ασίστ. Στους 11 πόντους με 8 ριμπάουντ ο Τραβάντε Ουίλιαμς, ενώ από την άλλη πλευρά ο Άρτουρ Κόνοντσουκ είχε 20 πόντους και μοιραίος στο τέλος Κρίστιαν Κουλαμάε 17 πόντους.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ανταγωνιστικό αλλά και χαμηλής ποιότητας ήταν το πρώτο δεκάλεπτο (14-14) με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ. Κουλαμάε και Ντρελ έβαλαν την Εσθονία μπροστά με 21-14 και 29-23, όμως η Πορτογαλία έμεινε κοντά, καθώς ο Κέτα έδινε λύσεις για το 32-27 του ημιχρόνου.

Για πρώτη φορά η Εσθονία έφτασε σε διψήφια διαφορά (37-27) μετά από το τρίποντο του Γιόσαρ, όμως οι Κεϊρόθ με τον Κέτα έκαναν την ανατροπή για την Πορτογαλία και με σερί 0-11 έγινε το 37-38. Το ματς είχε έρθει ξανά σε ισορροπία και οι Πορτογάλοι με νέο σερί 0-6 έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο 45-47.

Οι Ίβηρες έδειχναν να ελέγχουν αγώνα διατηρώντας το προβάδισμα (50-53) και με τους Ουίλιαμς, Λισμπόα έφτασαν στο 53-60. Εκεί όμως «μίλησε» ο Κόνοντσουκ, ο οποίος με δύο σερί τρίποντα έφερε τα πάνω-κάτω, γράφοντας το 62-61 στο 1'44'' πριν το φινάλε. Ο Εσθονός φόργουορντ έφτασε στους 9 διαδοχικούς πόντους, αλλά ενδιάμεσα ο Λισμπόα με τρίποντο και 2/2 βολές έβαλε την Πορτογαλία μπροστά με 65-66 στα 22'' πριν τo τέλος. Η μπάλα πήγε στον Κουλαμάε, όμως εκείνος σπατάλησε την επίθεση, ο Λισμπόα πέτυχε τις βολές του (65-68) και ο Κουλαμάε από τα 10 μέτρα δεν μπόρεσε να στείλει το ματς στην παράταση.

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 32-27, 45-47, 65-68

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

