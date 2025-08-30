Εκτός ο Μπογκντάνοβιτς με τη Λετονία, άγνωστη η επιστροφή του!

Συναγερμός με την κατάσταση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς στη Σερβία, που θα μείνει εκτός με τη Λετονία, την ίδια στιγμή που η επιστροφή του στο Eurobasket είναι ακόμα άγνωστη!

Μεγάλο πρόβλημα στους «πλάβι», που είδαν τον Μπογκντάνοβιτς να αποχωρεί από την αναμέτρηση με την Πορτογαλία με πρόβλημα τραυματισμού και την κατάστασή του να φαίνεται πως δεν είναι απλή.

Όπως αποκάλυψε ο γιατρός της Σερβίας, Ντράγκαν Ραντοβάνοβιτς, ο Μπογκντάνοβιτς θα χάσει την αναμέτρηση με τη Λετονία και θα υποβληθεί και πάλι σε εξετάσεις, με την επιστροφή του στο Eurobasket να είναι ακόμα άγνωστη.

