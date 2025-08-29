Η Πορτογαλία εμφάνισε ανταγωνιστικό πρόσωπο, ωστόσο η Σερβία ήταν σοβαρή όταν έπρεπε φτάνοντας εύκολα στη νίκη με 80-69. «Διπλός» MVP ο Γιόκιτς με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Η Σερβία ήταν από την αρχή το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης, με την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς να είναι σοβαρή όποτε χρειαζόταν, φτάνοντας στη νίκη με 80-69, απέναντι στην Πορτογαλία που εμφάνισε ανταγωνιστικό πρόσωπο καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης.

Πλέον οι «πλαβί» έκαναν το 2/2 στον όμιλο και όπως όλα δείχνουν θα παλέψουν για την πρώτη θέση με την Τουρκία, ενώ από την άλλη το σύνολο του Μάριο Γκόμεζ έπεσε στο 1-1.

Για τους νικητές ο Νίκολα Γιόκιτς μοιάζει ασταμάτητος στα δυο πρώτα παιχνίδια της ομάδας του, με τον σταρ των Νάγκετς να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με double-double έχοντας 23 πόντους και 10 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία και από τον Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τους υπόλοιπους παίκτες του Πέσιτς να μένουν σε μονοψήφια νούμερα.

Από την άλλη πλευρά για τους Πορτογάλους ο Ντιόγκο Μπρίτο έκανε εξαιρετικό παιχνίδι με 22 πόντους και 9 ασίστ, με τον Τραβάντε Ουίλιαμς να προσθέτει 15 πόντους. Διψήφιος και ο Βεντούρα (11π.), στα χαμηλά έμεινε ο Κέτα (6π.).

Ανταγωνιστική η Πορτογαλία, αιφνιδίασε την Σερβία που πήρε μικρό προβάδισμα

Αμφίρροπο ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης, με την Πορτογαλία να παρουσιάζεται αρκετά ανταγωνιστική, παίρνοντας προβάδισμα με τον Μπρίτο (5-4 στο 3’). Ο Πετρούσεφ αποβλήθηκε με ντισκαλιφιέ από την αναμέτρηση για μπουνιά σε αντίπαλο, την στιγμή που ο Τραβάντε Ουίλιαμς με τρίποντο διαμόρφωσε το 14-11 στο 6’. Η απάντηση των «πλαβί» ήταν άμεση, με τον Τρίσταν Βούκσεβιτς να μπαίνει στην εξίσωση της αναμέτρησης και τους Σέρβους να τρέχουν 8-0 σερί για το +5 (14-19 στο 8’). Το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε το σύνολο Πέσιτς στο +4 (19-23), με τον Στέφαν Γιόβιτς να βρίσκει τους πρώτους του πόντους στο ματς.

Επέβαλε τον ρυθμό της και «έχτισε» διψήφια διαφορά η Σερβία

Μιλουτίνοφ και Μαρίνκοβιτς έστειλαν στο +9 το σερβικό προβάδισμα με το καλημέρα του δεύτερου δεκαλέπτου (19-28), με τους Πορτογάλους να απαντούν άμεσα με σερί 7-0 για το 26-28, έχοντας τον Ντιόγκο Μπρίτο σε πολύ καλή κατάσταση (12π.). Ο Μπογκντάνοβιτς βρήκε τους πρώτους της πόντους από μακριά (1/2τρ. 29-33 στο 15’), με τον Γιόβιτς να ανοίγει την διαφορά στο +6 για την ομάδα του (31-37 στο 16’). Ο Νίκολα Γιόκιτς ανέλαβε δράση στο φινάλε του ημιχρόνου με τον σταρ των Νάγκετς να σκοράρει 6 συνεχόμενους πόντους για το +10 της Σερβίας στην ανάπαυλα.

Στο ρελαντί η ομάδα του Πέσιτς διατήρησε εύκολα το διψήφιο προβάδισμα της

Με εμφανής διάθεση να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη μπήκε στο δεύτερο μέρος η Σερβία, με τον Γιόκιτς να εκτοξεύει την διαφορά στο +15 (35-50 στο 23’). Το σύνολο του Πέσιτς ήταν πλέον το απόλυτο αφεντικό στην αναμέτρηση, είχαν επιβάλει τον ρυθμό τους, έχοντας εξασφαλίσει διψήφιες διαφορές (+15, 38-53 στο 24’), με την Πορτογαλία να φαίνεται πως ξεμένει από δυνάμεις. Η Σερβία άφησε το πόδι από το γκάζι με αποτέλεσμα το σύνολο του Μάριο Γκόμεζ να ροκανίσει την διαφορά στο -10 (47-57 στο 28’), με τον Πέσιτς να καλεί τάιμ-άουτ για να αφυπνίσει τους παίκτες του. Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε τους «πλαβί» στο +15 (49-64) με την Σερβία να έχει βάλει σημαντικές βάσεις για το 2/2 στο τουρνουά.

Έβαλε πίεση η Πορτογαλία, δεν ανησύχησε η Σερβία και... 2/2

Βεντούρα και Τραβάντε Ουίλιαμς μείωσαν στο -11 (55-66) την διαφορά στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου, με την Σερβία να μετρά μόλις 2 πόντους σε 5' παιχνιδιού. Η Πορτογαλία έχανε συνεχώς ευκαιρίες να μειώσει την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα, την ώρα που η ομάδα του Πέσιτς είχε ρίξει τελείως τον ρυθμό της. Ο Κετά μείωσε σε 57-66, με τον Αβράμοβιτς σπάει το ρόδι για την ομάδα του με τρίποντο για το 57-69 στο 37', ενώ ο Μαρίνκοβιτς με 3/3β. έγραψε το 62-74 στο 37'. Η Πορτογαλία δεν παράτησε την αναμέτρηση και με γρήγορο σερί 5-0 μείωσε στους 7π. (67-74) με 1:40 να μένουν για το τέλος. Ντόμπριτς και Γιόβιτς απάντησαν άμεσα με δυο συνεχόμενα τρίποντα για το 67-80, βάζοντας τέλος στις όποιες ελπίδες των Πορτογάλων για νίκη. Έτσι η ομάδα του Πέσιτς έκανε το 2/2 στο τουρνουά επικρατώντας τελικά με 80-69.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 33-43, 49-64,

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

