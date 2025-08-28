Ανοίξαμε και σας περιμένουμε: με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει οργιώδη εμφάνιση με 31 πόντους και άξιους συμπαραστάτες τους Σλούκα-Τολιόπουλο και Παπανικολάου, η Εθνική επικράτησε της Ιταλίας (75-66) και ξεκίνησε με το δεξί στο Ευρωμπάσκετ. Αποστολή στην Κύπρο.

Οι πρεμιέρες «κρύβουν» εκπλήξεις και ο Βασίλης Σπανούλης τόνιζε το προηγούμενο διάστημα πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής του EuroBasket απέναντι στην Ιταλία. Η Εθνική Ομάδα «εξουδετέρωσε» πλήρως τον Σιμόνε Φοντέκιο (1/11 σουτ) και έφτασε στο 1-0 με τον «οδοστρωτήρα» Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει... πλάκα και να κυριαρχεί πλήρως.

Η «γαλανόλευκη» σούταρε με 39% πίσω από τα 6,75μ., ήταν αποτελεσματική αμυντικά κατά διαστήματα, όμως είδε μπροστά της και όσα καλείται να διορθώσει το προσεχές διάστημα στην Λεμεσό. Συγκεκριμένα, η «επίσημη αγαπημένη» μέτρησε 16 λάθη και επέτρεψε στους Ιταλούς να κατεβάσουν 11 επιθετικά ριμπάουντ, σε ένα παιχνίδι που πάντως ο έλεγχος ήταν σε... ελληνικά χέρια για 40'.

Φυσικά, πρόσωπο της βραδιάς ήταν ο ορεξάτος "Greek Freak", ο οποίος -ως συνήθως- έπαιζε με... σπασμένα τα φρένα. Ο απόλυτος σταρ της Εθνικής είχε 31 πόντους και 7 ριμπάουντ, κάνοντας ό,τι θέλει εντός της ιταλικής ρακέτας (14/20 δίποντα). Πολύ θετική βραδιά για τους Κώστα Σλούκα (9π. με 3/4 σουτ και 4 ασίστ), Βασίλη Τολιόπουλο (8π. και 3 ασίστ) και Ντίνο Μήτογλου (9 πόντοι - 4 ριμπάουντ), έδωσε λύσεις και στις δύο πλευρές του παρκέ ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου (3 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 κόψιμο). Στην αντίπερα όχθη, η Ιταλία πήρε 14π. από τον Νικολό Μέλι στο πρώτο μέρος, αλλά στην επανάληψη ο δικός της αρχηγός... σίγησε (1π. στο Β' Μέρος). Διψήφιος και ο Σαλιού Νιανγκ (11π.).

Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής θα είναι η Κύπρος το Σάββατo (30/8, 18:15).

Θετικό το «γαλανόλευκο» ξεκίνημα

Η Ελλάδα παίζοντας... εντός έδρας ξεκίνησε με την καθιερωμένη πλέον πεντάδα (Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου, Γιάννης) και στα πρώτα λεπτά κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον «ζεστό» Νικολό Μέλι (8-7 στο 5' με 7π. του Ιταλού αρχηγού). Η «γαλανόλευκη» είχε διάθεση να τρέξει στο τρανζίσιον με τον Γιάννη και ο "Greek Freak" πήρε... μπρος από νωρίς (15-12 στο 8', 8π. ο Έλληνας σούπερ σταρ). Ο Βασίλης Σπανούλης άλλαξε το δίδυμο στους ψηλούς, βάζοντας Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο στο παρκέ και δυο τρίποντα από τους Κώστα Παπανικολάου - Βασίλη Τολιόπουλο έστειλαν την «επίσημη αγαπημένη» στο +10 (22-12 στο 10').

Μέλι και... ιταλικά επιθετικά ριμπάουντ έκαναν «ζημιά»

Στο 12' οι Γιάννης και Σλούκας επέστρεψαν στο παρκέ (24-15), με τον "V-Span" να δίνει για πρώτη φορά... ανάσες στον Παπανικολάου (3π., 1ρ., 1ασ.). Αξίζει να σημειώσουμε πως ο Σπανούλης χρησιμοποίησε για 3' μαζί τους Γιάννη και Κώστα Αντετοκούνμπο στο «4» - «5», με τους δυο τους να συνδυάζονται για μια άλεϊ ουπ προσπάθεια που έκανε διψήφιο τον "Giannis" (27-18 στο 13'). Η Ιταλία βρήκε δυο τρίποντα με τον Αλεσάντρο Παγιόλα, μάζεψε επιθετικά ριμπάουντ (7 επ. ριμπ.) και απέκτησε... παλμό (34-28 στο 17'). Έτσι, ο αρχηγός «Παπ» γύρισε άμεσα στο παιχνίδι. Ο Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι ήθελε (14π. με 7/10 δίποντα), όμως εξίσου εντυπωσιακός ήταν και ο Μέλι (14π. με 5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές), με το ημίχρονο να «κλείνει» με το... ρευστό +4 της Εθνικής (36-32 στο 20', παρά το γεγονός πως ο Σιμόνε Φοντέκιο μετρούσε 0/5 εντός πεδιάς).

Ένιωσε πιο άνετα η Ελλάδα με άμυνα και Γιάννη

Ένα τρίποντο του Σλούκα και δυο καρφώματα του Γ. Αντετοκούνμπο ξεσήκωσαν τις εξέδρες (43-36 στο 22'). Ήταν προφανές πως ο Γιάννης δεν είχε αντίπαλο (20π.), την ώρα που οι Παπανικολάου - Καλαϊτζάκης έδιναν αμυντικές λύσεις (45-38 στο 25'). Στο 27' ο Γιάννης πήγε στον πάγκο για «ανάσες» (48-41) και ο Θανάσης, που πέρασε ως παρτενέρ του Μήτογλου στη front line, πρώτα «έγραψε» το 50-41 και μετά πήρε το επιθετικό φάουλ του Μέλι, που πανηγυρίστηκε έντονα από τον ελληνικό πάγκο. Οι βολές του Τάιλερ Ντόρσεϊ και του Μήτογλου επανέφεραν διψήφιες διαφορές (52-41 στο 28' και 54-44 στο 29'), με την Ελλάδα να αισθάνεται πια πιο άνετα στο παρκέ μέσα από την άμυνά της (56-45 στο 30').

Το τρίποντο του Θανάση και το σόου του Γιάννη «καθάρισαν» την πρεμιέρα

Η «βόμβα» του Τολιόπουλου έφερε νέο ενθουσιασμό (59-47 στο 32'), με τον Φοντέκιο να φτάνει τα 0/10 σουτ, σε μια βραδιά που τίποτα δεν πήγαινε καλά για εκείνον. Ο Λαρεντζάκης ευστόχησε με τη σειρά του πίσω από τα 6,75μ. για το 64-51 (34') και λίγο αργότερα ο "Kill Bill" δοκίμασε ένα σχήμα με τρεις γκαρντ (Σλούκας, Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ) και τους Παπανικολάου - Γιάννη, για να «καθαρίσει» την πρεμιέρα. Ωστόσο, ο Σαλιού Νιανγκ είχε ρυθμό (11π.) και ο Σπανούλης άλλαξε το πλάνο του, επαναφέροντας τον Θανάση αντί του Ντόρσεϊ. Φυσικά, τίποτα δεν είχε... τελειώσει και το πρώτο εύστοχο σουτ του Φοντέκιο έδωσε ξανά ελπίδες στους Ιταλούς (66-60 στο 36').

Ο Γιάννης τα έβαλε με όλους και άφησε την μπάλα στο καλάθι (68-60), ο Μέλι ευστόχησε σε 1/2β. (68-61) και η μπάλα γύρισε καλά στην ελληνική επίθεση, βγάζοντας αμαρκάριστο τρίποντο για τον Θανάση. Εκείνος ήταν αποτελεσματικός, «έφτιαξε» νέο +10 για την Ελλάδα (71-61 στο 38') και αποθεώθηκε από το κοινό. Επί της ουσίας, εκεί φάνηκε να «κλειδώνει» το αποτέλεσμα, αλλά η Ιταλία με ένα γρήγορο 5-0 μείωσε ξανά (71-66, 49'' για το φινάλε). Ο Σπανούλης κάλεσε time out, ο Σλούκας «ροκάνισε» τον χρόνο και ένα ωραίο play έφερε τον Μήτογλου στην κορυφή και από εκεί μια πάρε - βάλε πάσα στον Γιάννη. Ο Αντετοκούνμπο σκόραρε (73-66) και η Ελλάδα έκανε το 1-0 (75-66 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!