Ζάρας: «Να είμαστε αντάξιοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, περιμένω τη νέα σεζόν με ανυπομονησία»

Ο Θοδωρής Ζάρας μίλησε για την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ και τη νέα σεζόν.

Ο Θοδωρής Ζάρας επέστρεψε στον ΠΑΟΚ και κατά την διάρκεια της ασπρόμαυρης media day μίλησε για τη νέα σεζόν, τον κόσμο του Δικεφάλου που θέλει δίπλα της η ομάδα αλλά και την προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Γιούρι Ζντοβτς.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Υγεία να έχουμε όλοι μας και να έχουμε μία καλή σεζόν. Περιμένουμε το γήπεδο πως και πως και τους φιλάθλους μας να μας στηρίξουν. Είμαστε μία καινούργια ομάδα με νέο προπονητή και όσο γίνεται περισσότερο να αφομοιώσουμε αυτά που θέλει ο προπονητής για να τα δείξουμε στο γήπεδο.

Αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας και δουλεύουμε πολύ σκληρά και θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο γρήγορα στις 19 Σεπτεμβρίου. Κάθε χρονιά είναι καινούργια, ειδικά φέτος που είναι και τα 100 χρόνια της ομάδας μας και θέλουμε όλοι εμείς να φανούμε αντάξιοι. Πιστεύω πως θα είμαστε μία ομάδα που θα τρέχει γρήγορα, θα πιέσουμε πάρα πολύ στην άμυνα και νομίζω με λίγη τύχη θα κάνουμε μία πάρα πολύ καλή χρονιά.

Δεν μας δημιουργεί καθόλου άγχος αυτό που κάναμε την περσινή χρονιά και που φτάσαμε στον Ευρωπαϊκό τελικό. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να προχωρήσουμε βήμα βήμα, να παίξουμε όμορφο μπάσκετ και να ευχαριστιόνται οι φίλαθλοι μας να έρχονται στο γήπεδο.

Εμένα μου αρέσει να ξεκινάω νωρίς, γιατί το να κάνεις συνέχεια προπόνηση είναι και λίγο βαρετό. Είναι ένα challenge για εμάς, το οποίο θα το αποδεχτούμε ευχάριστα. Όλα τα παιδιά είναι πολύ καλοί χαρακτήρες και έχουν καταφέρει να προσαρμοστούν»