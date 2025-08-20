Ανακαινίστηκε ο Τάφος του Ινδού: Η νέα εικόνα του κλειστού της Λεωφόρου! (pics)

Ανακαίνιση στο κλειστό της Λεωφόρου, με τον Τάφο του Ινδού να αλλάζει μορφή τόσο τις εξέδρες, όσο και στα αποδυτήρια και τους διαδρόμους.

Το κλειστό της Λεωφόρου που μετράει περίπου 66χρόνια ζωής συνεχίζει να αποτελεί το σημείο αναφοράς στα κλειστά γήπεδα όλης της χώρας.

Ο «Τάφος του Ινδού» ανακαινίστηκε στους χώρους των αποδυτηρίων και των διαδρόμων ενώ έχει και μια μεγάλη αλλαγή στις κερκίδες καθώς έφυγαν τα προστατευτικά και έγιναν βαψίματα.

Επιπλέον οι οπαδοί του Συλλόγου επιμελήθηκαν τα νέα γκράφιτι και δεσπόζουν οι μορφές των Τεράστιων Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου, του ιδρυτή Γεώργιου Καλαφάτη και του «Πατριάρχη» Απόστολου Νικολαϊδη.

Δείτε τις σχετικές εικόνες: