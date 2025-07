Το «αντίο» του Παναθηναϊκού στον Αμπρίνες: «Ένας πραγματικός πολεμιστής» (pic)

Παρά το γεγονός πως είχε ακόμα έναν χρόνο στο συμβόλαιό του, ο Άλεξ Αμπρίνες πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στην καριέρα του σε ηλικία 32 ετών. Μετά από αυτή του την απόφαση, ο Παναθηναϊκός AKTOR είπε το δικό του «αντίο» στον αθλητή, τονίζοντας πως έχει αποδείξει ότι είναι ένας πραγματικός πολεμιστής.

Αναλυτικά η ανάρτηση της «πράσινης» ΚΑΕ:

«Συγχαρητήρια για την υπέροχη καριέρα σου, Αμπρίνες. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας σου, απέδειξες ότι είσαι ένας πραγματικός πολεμιστής — τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας σου!».

Congratulations on a great career, @alexabrines. Throughout your career, you’ve proven to be a true warrior — both on and off the court. Wishing you all the best in the next chapter of your journey!