«Αφού έχασε τον Μίσιτς τσεκάρει τον Μπόουνς Χάιλαντ ο Ολυμπιακός»

Όπως αναφέρει ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Μόουζες, οι «ερυθρόλευκοι» αφού δεν κατάφεραν να αποκτήσουν τον Μίσιτς στρέφονται πλέον σε λύσεις από το ΝΒΑ, με τον Μπόουνς Χάιλαντ να είναι μία εξ αυτών.

Ο 25χρονος γκαρντ έχει θητεία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε Νάγκετς, Κλίπερς και Τίμπεργουλβς, με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε να τον βρίσκει για 20 παιχνίδια στην ομάδα του Λος Άντζελες (7,2 πόντοι, 1,4 ασίστ) και της Μινεσότα (1,3 πόντους, 1 ασίστ).

Olympiacos looking to bolster its backcourt and after losing the Micic race they are looking at NBA talented scorer Bones Hyland