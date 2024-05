Video: Η στιγμή που ο Νάναλι γρονθοκοπεί τον Λαζάρεβιτς στα αποδυτήρια

Μεγάλες διαστάσεις έχει αποκτήσει ο καβγάς ανάμεσα στον Τζέιμς Νάναλι και τον Στέφαν Λαζάρεβιτς λίγες ώρες πριν το Game 3 των τελικών της Αδριατικής λίγκας ανάμεσα στην Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα.

Σε βίντεο που εξασφάλισε η Telegraf φαίνεται ο Νάναλι να γρονθοκοπεί τον Λαζάρεβιτς με τους δυο να πέφτουν στην συνέχεια στο έδαφος και τους παίκτες των δυο ομάδων να προσπαθούν να τους χωρίσουν. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του τσακωμού των δυο παικτών, ενώ ο Ερυθρός Αστέρας κατήγγειλε την επίθεση του παίκτη της Παρτίζαν.

Υπολογίζεται πως ο τσακωμός μεταξύ των δυο παικτών έγινε όταν οι δυο ομάδες έκαναν το καθιερωμένο shootaround και στην αλλαγή του γηπέδου οι δυο τους συναντήθηκαν, με τον Νάναλι να χτυπάει τον Λαζάρεβιτς, αφότου ο δεύτερος του ζήτησε τον λόγο για μια μεταξύ τους «μονομαχία» στο Game 2.

Δείτε το βίντεο:

Leaked footage of the brawl between James Nunnally and Stefan Lazarevic 😳



🎥 @telegrafrs pic.twitter.com/fOnwVWy78A