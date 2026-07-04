Το πλάνο Μεντιλίμπαρ για τον νέο Ολυμπιακό: Δύο εξτρέμ... χαφάρα και ταχύτητα

Ο Βάσκος τεχνικός έχει ζητήσει από τη διοίκηση να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα οι βασικές μεταγραφές, ώστε η ομάδα να αποκτήσει συνοχή πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.