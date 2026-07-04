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Το πλάνο Μεντιλίμπαρ για τον νέο Ολυμπιακό: Δύο εξτρέμ... χαφάρα και ταχύτητα

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Ο Βάσκος τεχνικός έχει ζητήσει από τη διοίκηση να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα οι βασικές μεταγραφές, ώστε η ομάδα να αποκτήσει συνοχή πριν από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια.

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Το πλάνο Μεντιλίμπαρ για τον νέο Ολυμπιακό: Δύο εξτρέμ... χαφάρα και ταχύτητα