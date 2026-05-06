Το Final-4 του BCL αποκλειστικά από την Cosmote TV

H τηλεοπτική κάλυψη. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

To Final-4 του φετινού FIBA Basketball Champions League έρχεται στις 7 και 9 Μαΐου, με όλους τους αγώνες να μεταδίδονται ζωντανά από την Cosmote TV. Η ΑΕΚ, η οποία συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο Final 4 της διοργάνωσης, θα ταξιδέψει στην Μπανταλόνα για να διεκδικήσει το πολύτιμο τρόπαιο κόντρα στις Μάλαγα, Ρίτας Βίλνιους και Τενερίφη. Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Cosmote Sport θα μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ μέσα από pre και postgame εκπομπές.

Στα ημιτελικά, η ΑΕΚ, που έχει κερδίσει το τρόπαιο το 2018 και συμμετέχει για 4η φορά στο Final-4 της διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα (7/5, 22:00, Cosmote Sport 4), που μετρά δύο σερί κατακτήσεις (2024, 2025). Οι δύο ομάδες βρέθηκαν ξανά αντιμέτωπες στον ημιτελικό της περσινής σεζόν, με τη Μάλαγα να παίρνει τη νίκη με 71-65.

Πριν το ματς της ΑΕΚ, θα διεξαχθεί ο αγώνας Ρίτας Βίλνιους-Τενερίφη (7/5, 19:00, Cosmote Sport 4), με την ισπανική ομάδα να συμμετέχει για 5η σερί χρονιά στο Final-4. Το Σάββατο 9/5 στις 18:00, θα λάβει χώρα ο αγώνας που θα κρίνει την 3η θέση, ενώ στις 21:00 θα γίνει το τζάμπολ του μεγάλου τελικού (Cosmote Sport 4).

Οι απεσταλμένοι της Cosmote TV στην Ισπανία, Άρης Μπάρκας, Γιάννης Φιλέρης και Μηνάς Γκέκος, θα μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις από την Μπανταλόνα. Παράλληλα, ειδικές pre και post-game εκπομπές με τον Βασίλη Σκουντή, θα βρίσκονται στη διάθεση των τηλεθεατών τις δύο ημέρες της αγωνιστικής δράσης, με πλούσιο ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

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