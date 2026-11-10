Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Θα μας τρελάνει ο Φορλάν με τον Πελίστρι… 10-11-2026 14:02 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Η περίπτωση του Φακούντο Πελίστρι είναι από εκείνες που σηκώνεις τα χέρια ψηλά, σε πολλαπλά επίπεδα… Δείτε το βίντεο-ανάλυση με ένα κλικ στο menshouse.gr Αυτό κι αν θα είναι έκπληξη: Ο Τσίπρας βρήκε νέο… Καμμένο για να συγκυβερνήσει instanews.gr Σου λέμε το παρατσούκλι, μας λες τον παίκτη: Αν κάνεις πάνω από 8/10, σου βγάζουμε το καπέλο menshouse.gr Κόβεται από την ΕΡΤ το «Στούντιο 4»; dailymedia.com.gr Θα μας τρελάνει ο Φορλάν με τον Πελίστρι… menshouse.gr Άλλος άνθρωπος 7 χρόνια μετά το MasterChef: Η Ασημίνα Ουστάλλι άλλαξε τα πάντα και πάει για GNTM (Pics) dailymedia.com.gr Εάν αρπάξει την ευκαιρία: Ο παίκτης - έκπληξη του Γιοβάνοβιτς μπορεί να αποδειχτεί λαχείο menshouse.gr Ο Νίστρουπ έδειξε την πρώτη μεταγραφή του Παναθηναϊκού menshouse.gr Αδειάζει τους «δελφίνους» της ΝΔ: Ο Μητσοτάκης βρήκε… απέναντι τον διάδοχό του instanews.gr Θα μας τρελάνει ο Φορλάν με τον Πελίστρι… SHARE