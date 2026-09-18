Ο ακούραστος MVP του ΠΑΟΚ

Ήταν από τους απόλυτους πρωταγωνιστές της περσινής σεζόν. Η φετινή του αποστολή είναι ακόμα πιο σκληρή, αλλά ανταποκρίνεται περίφημα.

Διαβάστε για τον ακούραστο «εργάτη» του ΠΑΟΚ, που κάνει τη διαφορά, στο θέμα του menshouse.gr