Παλεύει να πάρει το κέντρο και χάνει στα δεξιά: Ο διπλός φόβος της Νέας Δημοκρατίας

Αντί να ξεκαθαρίζει το τοπίο, η κατάσταση στη δεξιά πολυκατοικία περιπλέκεται περισσότερο. Ο νέος παίκτης που μαζί με τον Σαμαρά βάζουν σε μπελάδες τη Νέα Δημοκρατία.

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