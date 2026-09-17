Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Παλεύει να πάρει το κέντρο και χάνει στα δεξιά: Ο διπλός φόβος της Νέας Δημοκρατίας 17-09-2026 13:01 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Αντί να ξεκαθαρίζει το τοπίο, η κατάσταση στη δεξιά πολυκατοικία περιπλέκεται περισσότερο. Ο νέος παίκτης που μαζί με τον Σαμαρά βάζουν σε μπελάδες τη Νέα Δημοκρατία. Διάβασε με ένα κλικ στο instanews.gr. Βρες την πρωτεύουσα της χώρας: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ γεωγραφίας ετοιμάσου για τον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Ο... Ρουμάνος Κριστιάνο που θα έκανε μεταγραφή 50 εκατομμύριων έρχεται στα 23 του στο Λεβαδειακό! menshouse.gr H «αγαπημένη» του Τσίπρα: Προανήγγειλε την ένταξή της στην ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Εκτός από τον Ουναΐ ο ΠΑΟ έχει άλλον έναν παικταρά menshouse.gr Παλεύει να πάρει το κέντρο και χάνει στα δεξιά: Ο διπλός φόβος της Νέας Δημοκρατίας instanews.gr Πιο νωρίς φέτος η αλλαγή ώρας: Η μέρα που θα γυρίσουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω menshouse.gr Παλεύει να πάρει το κέντρο και χάνει στα δεξιά: Ο διπλός φόβος της Νέας Δημοκρατίας SHARE