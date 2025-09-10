Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Πιο δύσκολη από τη Γερμανία: Ο τελικός είναι την Παρασκευή με την Τουρκία 10-09-2025 18:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES «Η Ελλάδα έχει τον Γιάννη, εμείς τον Σενγκούν», είπε πει προφητικά ο Εργκίν Αταμάν στις αρχές του τουρνουά. Διαβάστε γιατί ο τελικός για την Εθνική είναι την Παρασκευή με την Τουρκία με ένα κλικ στο Menshouse.gr Τεστ ευφυΐας: Εάν λύσεις το αίνιγμα με «τον γιο του πατέρα» που 99% Έλληνες δεν μπορούν, τότε έχεις IQ 130 menshouse.gr Στα χέρια του Νίκολιτς: Ο επιθετικός που θα κάνει τη διαφορά στην ΑΕΚ menshouse.gr «Μία γυναίκα στην Ελλάδα και μία στην Πορτογαλία»: Η πληρωμένη απάντηση της Ελένης Βουλγαράκη για τον Φώτη Ιωαννίδη dailymedia.gr Αντί για 1050€ έδωσαν 140€: Η απάντηση στο ερώτημα «μα πώς πήγαν αυτοί οι Έλληνες διακοπές φέτος» menshouse.gr Ο κόσμος μίλησε για τα νέα μέτρα: Το αποτέλεσμα της πρώτης δημοσκόπησης μετά τη ΔΕΘ instanews.gr Πιο δύσκολη από τη Γερμανία: Ο τελικός είναι την Παρασκευή με την Τουρκία menshouse.gr Αναζωπυρώθηκε η ένταση: Ούτε ματιά δεν της έριξε η Όλγα Κεφαλογιάννη… instanews.gr Έγκυος στον δεύτερο μήνα η Κατερίνα Καινούργιου dailymedia.gr Πιο δύσκολη από τη Γερμανία: Ο τελικός είναι την Παρασκευή με την Τουρκία SHARE