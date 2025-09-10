MENU
Πιο δύσκολη από τη Γερμανία: Ο τελικός είναι την Παρασκευή με την Τουρκία

«Η Ελλάδα έχει τον Γιάννη, εμείς τον Σενγκούν», είπε πει προφητικά ο Εργκίν Αταμάν στις αρχές του τουρνουά.

