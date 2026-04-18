Ανδρεόπουλος: «Η κανονική περίοδος είναι ένας μαραθώνιος, αλλά τώρα είναι σπριντ» (vid)

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, μίλησε μετά τη νίκη με 3-1 σετ απέναντι στον ΠΑΟΚ, στο πρώτο παιχνίδι των τελικών της Volley League, τονίζοντας τη σημασία του δυνατού ξεκινήματος και τη συγκέντρωση που απαιτείται ενόψει της συνέχειας της σειράς.

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός των «πρασίνων» στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Η κανονική περίοδος είναι ένας μαραθώνιος και εμείς τα πήγαμε πολύ καλά, κάναμε αυτό που θέλαμε και πήραμε την πρώτη θέση, αλλά τώρα είναι σπριντ. Αυτή είναι η διαφορά, πρέπει να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση τις συγκεκριμένες μέρες. Έχουμε έναν σπουδαίο αντίπαλο που στα πρώτα δύο σετ δεν τον αφήσαμε να μπει στο ματς. Ξέρουμε ότι όταν μπαίνει στο ματς είναι ένας πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος και το απέδειξε στο τρίτο σετ. Για εμάς το πρώτο ματς τελείωσε με επιτυχία είμαστε χαρούμενοι, θα γιορτάσουμε σήμερα το βράδυ και από αύριο θα κοιτάξουμε μπροστά. Τον Γκάσμαν τον ταλαιπωρεί μία τενοντίτιδα, σχεδόν όλη την εβδομάδα υπολειτουργούσε, μπήκε στο ματς με χάπια και πόνους αλλά δεν άντεξε, έχουμε τώρα μέρες μπροστά μας».