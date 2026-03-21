Χριστοφιδέλης: «Περήφανος για τους παίκτες μου - Ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες με τεράστια επιθετικά χαρίσματα»

Ο Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε περήφανος για την ομάδα του, μετά τον χαμένο τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό με 2-3 σετ, αναφέροντας ότι μόνο ευχαριστημένοι πρέπει να είναι μετά την μεγάλη προσπάθεια.

Ευχαριστημένος εμφανίστηκε ο Κώστας Χριστοφιδέλης ύστερα τον σπουδαίο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας εναντίον του Παναθηναϊκού, όπου ο Φλοίσβος λύγισε στο tie break.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της ομάδας από το Παλαιό Φάληρο:

«Δεν μπορούμε παρά ευχαριστημένοι να είμαστε. Σίγουρα όταν χάνεις έναν τελικό παίζοντας με μία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός και φτάνεις τόσο κοντά προφανώς και υπάρχει μία πικρία αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε αυτή η ήττα να στιγματίσει όλη την προσπάθεια που έχουμε κάνει στον θεσμό του Κυπέλλου. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για τους αθλητές μου. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα που μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω το πρώτο μου φάιναλ φορ και τον πρώτο μου τελικό ως προπονητής.

Είναι γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες με τεράστια επιθετικά χαρίσματα τόσο από την γραμμή του σέρβις όσο και πάνω στο φιλέ. Νομίζω ότι εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Όσο μπορούσαμε και κρατούσαμε την υποδοχή ήμασταν καλοί και πιο καλοί από τον Παναθηναϊκό».