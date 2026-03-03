Βόμβα στο βόλεϊ: Ο ΖΑΟΝ κλείνει την Κούμπουρα!

Η κορυφαία παίκτρια του Ολυμπιακού, Μίλιτσα Κούμπουρα είναι σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, μια ανάσα από τον ΖΑΟΝ.

Η πολιτογραφημένη Ελληνίδα δεν τα βρήκε με τους Πειραιώτες και όλα δείχνουν πως θα ανηφορίσει στα βόρεια προάστια. Πώς όμως προέκυψε ο ΖΑΟΝ;

Ο ΖΑΟΝ είναι ανερχόμενη δύναμη, πρόσφερε ένα μυθικό συμβόλαιο στην Κούμπουρα και οι ερυθρόλευκοι θα λάβουν ένα σημαντικό buy out ώστε να την αποδεσμεύσουν.

Η διαγώνια του Ολυμπιακού θα συγκέκτρωνε δεδομένα το ενδιαφέρον και των μεγάλων του ελληνικού βόλεϊ (Παναθηναϊκός, Πανιώνιος), όμως εξίσου δεδομένο ήταν πως δεν θα της επέτρεπε και ο Ολυμπιακός να μεταγραφεί σε άμεσο ανταγωνιστή.

Ως εκ τούτου, η μεταγραφή της Κούμπουρα στον ΖΑΟΝ προχωράει και αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο θα ολοκληρωθεί σε μία… πρόωρη βόμβα που σκάει στο βόλεϊ γυναικών. Ο ανταγωνισμός έχει ανέβει κατακόρυφα και αναμένονται κι άλλες κινήσεις από πολλές ομάδες που θα ανεβάσουν το επίπεδο του ελληνικού βόλεϊ.

Παράλληλα ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στην αγορά για ξένη διαγώνια, με το πρόβλημα να έγκειται κυρίως στο ότι χάνει ένα ελληνικό διαβατήριο με την απώλεια του Κούμπουρα.