Χατζηευστρατιάδου στο SDNA: «Σπουδαία νίκη όμως δεν πρέπει να επαναπαυτούμε»

Οι δηλώσεις της Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου στο SDNA, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου ήταν μια εκ των πρωταγωνιστριών, στο τρίποντο του Παναθηναϊκού (3-1) απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο του. Μια σπουδαία νίκη όπως την χαρακτήρισε στο SDNA, η Ελληνίδα κεντρικός η οποία τόνισε ότι οι «πράσινες» έχουν κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα στην σεζόν, ωστόσο θα πρέπει να μην επαναπαυτούν και να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό.

Διαβάστε όσα ανέφερε η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου:

Ένα εξαιρετικό ντέρμπι και μια νίκη για εσάς. Ένα σχόλιο για αυτό.

Μια σπουδαία νίκη, με έναν ισχυρό αντίπαλο. Να δώσω συγχαρητήρια και στις 2 ομάδες, θέλουμε να προσφέρουμε ένα υπέρθεαμα για αυτό προπονούμαστε σε καθημερινή βάση. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι κάναμε την υπέρβαση στο τελευταίο σετ και εκεί κρίθηκαν όλα, άλλαξε η ψυχολογία μας. Είμαι περήφανη για την ομάδα μου γιατί δεν σταματήσαμε να μαχόμαστε μέχρι τέλους.

Βρεθήκατε πίσω στα σετ, όμως το ανατρέψατε. Που θεωρείς οφείλεται αυτή η αντίδραση;

Έπαιξε ρόλο η άμυνα και το μπλοκ που κάναμε, ότι βελτιώσαμε το σερβίς μας από ένα σημείο και μετά. Σίγουρα βοήθησε και ο κόσμος, όσα χρόνια είμαι εδώ λέω ότι αυτός είναι ο έβδομος παίκτης μας και είναι μαγικό να πανηγυρίζεις πλάι πλάι με αυτούς, θέλουμε να συνεχίσουμε να τους έχουμε δίπλα μας.

Είστε πρωτοπόρες και αήττητες στο πρωτάθλημα. Κάνατε το 2/2 και πήρατε την πρόκριση στην Ευρώπη, είναι το ξεκίνημα που θέλατε;

Είναι ένα καλό ξεκίνημα, δεν επαναπαυόμαστε, δεν σημαίνει κάτι γιατί όλα κρίνονται στο τέλος και μας δίνει ένα κίνητρο για να συνεχίσουμε να είμαστε αήττητες.