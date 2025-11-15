Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 σετ του ΖΑΟΝ, στο κλειστό του Μετς, για την 5η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στον σκληροτράχηλο ΖΑΟΝ, ωστόσο πήρε 2 πόντους, νικώντας με 3-2 σετ και κρατώντας το αήττητο σερί του 1 εβδομάδα πριν το ντέρμπι, κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ανώτερες οι «πράσινες» στο πρώτο σετ, αφού πήγαν από νωρίς στο +3 (10-7), οι φιλοξενούμενες μείωσαν στον 1 (10-9), όμως οι γηπεδούχες ανέκτησαν εκ νέου την διαφορά στο +5 (15-10). Ύστερα δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα κατακτώντας το σετ με 25-16.

Στο δεύτερο σετ ο ΖΑΟΝ ήταν μπροστά στο σκορ, έχοντας ένα προβάδισμα 2 πόντων μέχρι το 12-14. Σε εκείνο το σημείο το «τριφύλλι».. πάτησε το γκάζι πετυχαίνοντας 4 αναπάντητους πόντους (16-14). Δεν σταμάτησε εκεί καθώς ανέβασαν το υπέρ τους σκορ στο +7 (23-16), κάνοντας το 2-0 στα σετ με 25-21.

Από εκείνο το σημείο η ομάδα του Χαράλαμπου Μυτσκίδη βρήκε αρκετές λύσεις σε επίθεση και άμυνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό της. Συγκεκριμένα στο τρίτο σετ ξεκίνησε με ένα μικρό προβάδισμα (1-4), οι γηπεδούχες το ανέτρεψαν σε 8-7, αλλά αυτό δεν πτόησε τις φιλοξενούμενες καθώς έκαναν σερί 1-6, πηγαίνοντας στο +4 (9-13), το διεύρυναν στο +7 (12-19) και μείωσαν στα σετ με 18-25.

Στο τέταρτο σετ ο ΖΑΟΝ είχε εξ' αρχής τον έλεγχο (3-7). Πήρε σημαντική διαφορά στους 5 (7-12) και σε κρίσιμο σημείο το ανέβασαν στους 9 (10-19), οι «πράσινες» μείωσαν στους τέσσερις (19-23), αλλά ο ΖΑΟΝ ισοφάρισε στα σετ (19-25).

Στο tie break ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να αφήσει κάποιο περιθώριο και να πάρει τους 2 βαθμούς. Γι' αυτό το λόγο, μπήκε δυναμικά (3-0), η ομάδα από την Κηφισιά έκανε το 5-4, αλλά το «τριφύλλι» με πόντο της Μπένετ πήγε στο +5 (13-8) και πήρε το σετ με 15-11. Την επόμενη αγωνιστική οι «πράσινες» υποδέχονται τον ΠΑΟΚ. Ο ΖΑΟΝ θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον Μίλωνα.

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Κατερλή, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Τσιλάλης, Τρίκκα, Γραμματεία: Χατζηκυπραίου.

Διακύμανση: 1ο σετ: 8-7, 16-11, 21-14, 25-16 2ο σετ: 7-8, 16-14, 21-16, 25-21 3ο σετ: 8-7, 12-16, 16-21, 18-25 4ο σετ: 4-8, 10-16, 13-21, 19-25 5ο σετ: 5-1, 10-7, 12-8, 15-11 *Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 55 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του ΖΑΟΝ προήλθαν από 4 άσσους, 54 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων. Τα σετ: 3-2 (25-16, 25-21, 18-25, 19-25, 15-11) σε 123′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (4/6 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Γουάιτ 13 (13/30 επ., 45% υπ. – 18% άριστες), Τάνη 6 (6 μπλοκ), Μπένετ 20 (17/42 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σάμανταν 23 (17/28 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Κωνσταντίνου 4 (3/13 επ., 1 άσσος, 43% υπ. – 29% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 36% υπ. – 27% άριστες), Ρόγκα (λ, 25% υπ. – 6% άριστες), Ράπτη (0/9 επ., 33% υπ. – 17% άριστες), Κωνσταντινίδου 1 (1 άσσος), Παπά 1 (1/1 επ.).

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 10 (7/12 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Τικμανίδου 6 (4/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 19% υπ. – 6% άριστες), Γράβαρη 11 (6/13 επ., 5 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπεκτάς 6 (5/21 επ., 1 άσσος, 59% υπ. – 18% άριστες), Κραϊντούμπα 21 (19/55 επ., 2 μπλοκ) / Σπυροπούλου (λ, 49% υπ. – 33% άριστες), Φουμάκη, Ζιώγα 1 (1/3 επ.), Νικόλοβα 11 (10/21 επ., 1 μπλοκ, 60% υπ. – 30% άριστες), Μπλιάτσιου.