Πρεμιέρα με ντέρμπι ΑΕΚ – Πανιώνιος το Σάββατο στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Όλες οι αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την ίδια μέρα, με το ΑΕΚ - Πανιώνιος να είναι το τηλεοπτικό ματς που θα κλείσει την αγωνιστική, καθώς θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Η αυλαία της φετινής σεζόν θα ανοίξει στο Μετς, όπου στις 15:00 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Άρη.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας και οι ορισμοί των διαιτητών:
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Γυμναστήριο Μετς, 15.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Σ. Άρης
Διαιτητές: Κυριοπούλου, Γεωργάκη, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Τουκτούκας, Σωνάκης, Γραμματεία: Λορέντζου.
Γυμναστήριο «Αντώνης Φώτσης» Ιλίσια, 18.00: Ηλυσιακός Α.Ο. - Ζ.Α.Ο.Ν.
Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Τσιλάλης, Σταυράτη, Γραμματεία: Μισιάκα.
Γυμναστήριο Μίκρας, 18.00: Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Διαιτητές: Βασιλειάδης, Ισκάς, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Ψύχου, Σταυρίδου, Γραμματεία: Χατζηγεωργίου.
Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνη, 19.00: Α.Ο. Θήρας - Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
Διαιτητές: Γεωργιάδης, Κατερλή, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Σαμοθράκης, Δρόσος, Γραμματεία: Ταλάρου.
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 19.30: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Σ.Π. Θέτις
Διαιτητές: Νικάκης, Αρβανίτης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Τσεκούρας, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Καλιγέρη.
Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 21.30 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ): Α.Ε.Κ. - Πανιώνιος Betsson
Διαιτητές: Φραγκάκης, Ράντσιου, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Γεώργας, Τομαράς, Γραμματεία: Μπίτσικα, Τσάλεντζ ρέφερι: Κυριοπούλου.