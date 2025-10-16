Πρεμιέρα με ντέρμπι ΑΕΚ – Πανιώνιος το Σάββατο στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Με ένα δυνατό παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Πανιώνιο Betsson ανοίγει το φετινό πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών, αυτό το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025.

Όλες οι αναμετρήσεις της 1ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν την ίδια μέρα, με το ΑΕΚ - Πανιώνιος να είναι το τηλεοπτικό ματς που θα κλείσει την αγωνιστική, καθώς θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η αυλαία της φετινής σεζόν θα ανοίξει στο Μετς, όπου στις 15:00 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Άρη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας και οι ορισμοί των διαιτητών:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο Μετς, 15.00: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Σ. Άρης

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Γεωργάκη, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Τουκτούκας, Σωνάκης, Γραμματεία: Λορέντζου.

Γυμναστήριο «Αντώνης Φώτσης» Ιλίσια, 18.00: Ηλυσιακός Α.Ο. - Ζ.Α.Ο.Ν.

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Τσιλάλης, Σταυράτη, Γραμματεία: Μισιάκα.

Γυμναστήριο Μίκρας, 18.00: Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Ισκάς, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Ψύχου, Σταυρίδου, Γραμματεία: Χατζηγεωργίου.

Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνη, 19.00: Α.Ο. Θήρας - Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Διαιτητές: Γεωργιάδης, Κατερλή, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Σαμοθράκης, Δρόσος, Γραμματεία: Ταλάρου.

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 19.30: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Σ.Π. Θέτις

Διαιτητές: Νικάκης, Αρβανίτης, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Τσεκούρας, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, 21.30 (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ): Α.Ε.Κ. - Πανιώνιος Betsson

Διαιτητές: Φραγκάκης, Ράντσιου, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Γεώργας, Τομαράς, Γραμματεία: Μπίτσικα, Τσάλεντζ ρέφερι: Κυριοπούλου.