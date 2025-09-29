Ανδρεόπουλος στο SDNA: «Χαρούμενος που επέστρεψα, θα διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους»

Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος λίγο πριν την έναρξη της σεζόν 2025-2026, δήλωσε στο SDNA ότι ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει όλους τους τίτλους, τονίζοντας ότι δεν είναι βάρος που ξεκινάνε ως Πρωταθλητές.

Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος ύστερα από 3 χρόνια στο εξωτερικό επέστρεψε στην Ελλάδα, για να φορέσει ξανά την φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο διεθνής ακραίος μίλησε στο SDNA για την επιστροφή του στο «τριφύλλι», για τους στόχους της επερχόμενης σεζόν αλλά και για την εμπειρία του στην Ιταλία.

Αναλυτικά όσα είπε στο SDNA ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος:

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τη νέα σεζόν;

Φέτος έχουμε χτίσει μια πολύ καλή ομάδα, με αρκετές λύσεις και βάθος. Οι στόχοι πάντα στον Παναθηναϊκό είναι να διεκδικεί όλους τους τίτλους και ελπίζουμε να διακριθούμε.

Πως ήταν η εμπειρία σου στο εξωτερικό;

Ήμουνα κυρίως σε διαφορετικές ομάδες αυτά τα τρία χρόνια. Ήτανε αρκετά επαγγελματικά όλα και κατάλαβα περισσότερο την έννοια του επαγγελματικού αθλητισμού. Επίσης με βοήθησε να δουλέψω στα στοιχεία που ήθελα και να βελτιωθώ.

Την φετινή σεζόν ξεκινάτε ως Πρωταθλητές. Είναι έξτρα βάρος για εσάς;

Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να αποτελεί βάρος. Αντιθέτως είναι ένα κίνητρο να συνεχίσουμε να κάνουμε την σκληρή δουλειά, που χρειάζεται για να πετύχουμε τις σκοπούς μας. Επομένως προσωπικά το βλέπω ως κίνητρο να καταφέρουμε, να έχουμε σε άλλη μια χρονιά καλή πορεία και όχι ως βάρος.

Ο προπονητής αλλά και πατέρας σου, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, αναφέρει συνεχώς ότι ο Παναθηναϊκός είναι «καταδικασμένος διεκδικητής τίτλων». Στο έχει εκπνεύσει και σε εσένα;

Είναι η προσωπική του άποψη. Νομίζω το καταδικασμένος έχει μια αρνητική έννοια. Εγώ προσωπικά είμαι χαρούμενος που είμαι σε μία από τις πιο δυνατές ομάδες του Ελληνικού βόλεϊ και έχουμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε όλους τους τίτλους.

Ποια είναι τα συναισθήματα σου που επιστρέφεις στην ομάδα που αναδείχτηκες;

Είμαι αρκετά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό και πολύ τυχερός που είμαι σε αυτό το γνώριμο περιβάλλον. Η ομάδα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, τόσο αγωνιστικό αλλά και έξω αγωνιστικά έχουμε δει εμείς οι αθλητές, μια προσπάθεια που κάνει η διοίκηση στο οργανωτικό επίπεδο και νιώθω ευτυχής που είμαι μέρος αυτού του project.