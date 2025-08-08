Πήρε Καπετανίδη για αντι-Κουμεντάκη ο Ολυμπιακός - Αντίδραση Ηρακλή: «Μας είπε ψέματα»!

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτηση του Κώστα Καπετανίδη για να καλύψει το κενό του Ραφαήλ Κουμεντάκη, ωστόσο ο 26χρονος ακραίος είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον Ηρακλή από τον Απρίλιο, προκαλώντας τις σφοδρές αντιδράσεις των «κυανόλευκων»!

Συγκεκριμένα, ο «Γηραιός» εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του για την απόφαση του 26χρονου ακραίου να συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους», αθετώντας την αρχική συμφωνία με τον Ηρακλή.

Μέσα από ανάρτηση του, το μέλος της διοίκησης του ΓΣ Ηρακλής, Δημήτρης Βλάχος, αποκάλυψε πως ο αθλητής εκμεταλλεύτηκε το buy out που προβλέπει το συμβόλαιο του για να μεταπηδήσει στον Ολυμπιακό, παρόλο που είχε ανακοινωθεί από τους «κυανόλευκους» τον περασμένο Απρίλιο!

Ο Καπετανίδης προορίζεται ως αντικαταστάτης του προσφάτως τιμωρηθέντος Κουμεντάκη, με την αποχώρηση του να ανατρέπει τον μεταγραφικό σχεδιασμό του «Γηραιού» και να προκαλεί την έντονη δυσφορία στις τάξεις του, καθώς αποτελεί αθλητή που αναδείχθηκε απο τα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Μάλιστα, στην εν λόγω δημοσίευση σημειώνεται πως αν και είχε λάβει ως προκαταβολή το 15% του συμβολαίου του, δεν ενημέρωσε τους ανθρώπους του Ηρακλή για την συγκεκριμένη εξέλιξη, βρισκόμενος εδώ και έναν μήνα σε συζητήσεις με τους Πειραιώτες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του μέλους της διοίκησης του ΓΣ Ηρακλής:

«Ο κ. Κωνσταντίνος Καπετανίδης, επαγγελματίας (;) αθλητής βόλεϊ, δήλωνε στις 18 Απριλίου στο iraklisradio.gr φορώντας την φανέλα του Ηρακλή: "Είναι τιμή μου. Ήταν ένα κάλεσμα πίσω στο σπίτι μου. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ".

Λίγο νωρίτερα είχε βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 29 χιλιάδων ευρώ (το μεγαλύτερο της Pre League, που αντίστοιχο μόνο κορυφαίες ομάδες της Volley League προσφέρουν πλέον σε Έλληνες παίκτες), εισπράττοντας παράλληλα 4.000 ευρώ ως προκαταβολή. Δηλαδή 5 μήνες πριν την πρώτη προπόνηση, ο κ. Καπετανίδης είχε εισπράξει σχεδόν το 15% των χρημάτων του συμβολαίου, διότι ανησυχούσε για την κατάσταση στον "αγαπημένο του" ΗΡΑΚΛΗ, λόγω κακού παρελθόντος. Και αυτός ήταν ο λόγος που απαίτησε να μπει το by out.

Για να φτάσουμε παντως στην 18η Απριλίου, μεσολάβησε και μία εβδομάδα που υπήρχε προφορική συμφωνία μαζί του την οποία αθέτησε για λίγα 24ωρα, επειδή προέκυψε ενδιαφέρον της Κηφησιάς. Εμείς όμως περιμέναμε το "Ηρακλάκι", διότι στο πρόσωπό του βλέπαμε τον ηγέτη και στην επόμενη ημέρα της Α1.

Για να φτάσουμε στο τελευταίο 24ωρο, που κάθε άλλο παρά τιμούν τον κ. Καπετανίδη οι ενέργειές του. Χωρίς να έχει ενημερώσει κανένα από τον ΗΡΑΚΛΗ για να λάβουμε τα μέτρα μας, μας τηλεφώνησε ο ατζέντης του και μας ενημέρωσε ότι ο Καπετανίδης συμφώνησε με τον Ολυμπιακό (δεν είχε την προσωπικότητα ούτε αυτό να κάνει μόνος του). Μάλιστα διαχώρισε την θέση του, λέγοντας ότι είναι μία επιλογή αποκλειστικά του παίκτη.

Στη συνέχεια, επικοινωνήσαμε με τον παίκτη, ο οποίος απλά επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε με τον Ολυμπιακό, διότι του προσφέρουν τα διπλάσια λεφτά. Αποδεικνύεται όμως ότι έλεγε ψέμματα, μιας και το συμβόλαιο του Ολυμπιακού είναι στα 35.000 ευρώ. Δηλαδή 6.000 ευρώ περισσότερα. Μάλλον για αυτή την "τιμή" μιλούσε ο κ. Καπετανίδης τον Απρίλιο. Και το χειρότερο είναι ότι το περιβάλλον του παίκτη μας ενημέρωσε ότι οι επαφές με τον Ολυμπιακό ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα! Δηλαδή ένα μήνα ο κ. Καπετανίδης συζητάει με άλλη ομάδα και δεν έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει τον... αγαπημένο του Ηρακλή, για να κάνει τον σχεδιασμό του χωρίς την παρουσία του.

Αυτή είναι η μία και μοναδική αλήθεια επί του θέματος και προκαλώ τον οποιονδήποτε να αμφισβητήσει έστω και μία πρόταση από τα ανωτέρω.

Όσον αφορά την επόμενη ημέρα που πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους, είναι δεδομένο ότι ο κ. Καπετανίδης με την φυγή του, δημιουργεί θέμα. Ένα θέμα όμως που θα λυθεί με τις κινήσεις που θα κάνει η διοίκηση, με βάση τις υποδείξεις του Προύσαλη.

Δεδομένο Νο1: Η ομάδα θα ανέβει στην Volley League, οποιαδήποτε θυσία και αν απαιτηθεί.

Δεδομένο Νο2: Ο κ. Καπετανίδης δεν θα επιστρέψει στο... σπίτι του, για όσο -τουλάχιστον- είμαστε εμείς στην διοίκηση του ΓΣ».

Ο Καπετανίδης, με ύψος 1.93, έχει σημαντικές εμπειρίες από τη Volley League, έχοντας αγωνιστεί τόσο στον Πήγασο Πολίχνης όσο και στον Φοίνικα Σύρου.

Με την προσθήκη του, οι Πειραιώτες διαθέτουν πλέον τέσσερις ακραίους στο δυναμικό τους: Φρομ, Ντεντέλκοβιτς, Δαλακούρας και Καπετανίδης. Όμως, βάσει των κανονισμών για τη Volley League, μόνο τρεις ξένοι μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα στην εξάδα, κάτι που σημαίνει ότι ένας εκ των Φρομ ή Ντεντέλκοβιτς θα μένει εκτός ρόστερ στα εγχώρια ματς.

Η επιλογή του προπονητή Αντρέα Γκαρντίνι για το ποιος θα μένει εκτός εξάδας στη Volley League δεν θα είναι εύκολη, ενώ στην Ευρώπη, όπου δεν ισχύει περιορισμός ξένων, θα αγωνίζονται κανονικά και οι πέντε ξένοι.

Στο πλάνο του Γκαρντίνι για τη νέα χρονιά περιλαμβάνεται και περισσότερη διαχείριση στο ρόστερ, καθώς η περσινή υπερφόρτωση παικτών όπως οι Ατανασίεβιτς και Τράβιτσα οδήγησε σε φθορά. Φέτος, αναμένεται να έχουν αυξημένο ρόλο και οι Ζουπάνι και Χασμπάλα.