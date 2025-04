Ηρακλής: Ανακοίνωσε Αραμπόπουλου και ανανέωσε Τζιουμάκα

Ο Στάθης Αραμπόπουλου είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή, ενώ ανανέωσε και ο Γιώργος Τζιουμάκας.

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

Η διοίκηση του ΓΣ Ηρακλής ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Τζιουμάκα.

Ο 29χρονος διαγώνιος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του Ηρακλή, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην επίθεση της ομάδας.

Ο Τζιουμάκας, με ύψος 2,06μ., διαθέτει πλούσια εμπειρία τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή σκηνή, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες της Ιταλίας, του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας και της Κύπρου.

Ο αθλητής έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην ομάδα και έχει συνδέσει σημαντικά κεφάλαια της καριέρας του με τον σύλλογο. Με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο και σημαντικές διακρίσεις με την Εθνική Ελλάδος, ο Τζιουμάκας αποτελεί έναν αθλητή-πρότυπο για το ελληνικό βόλεϊ.

Who is Who

📛 Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Τζιουμάκας

🎂 Ημ. Γέννησης: 23-01-1995

📏 Ύψος: 2,06 μ.

📌 Θέση: Διαγώνιος

Προηγούμενες ομάδες:

🔹 Ηρακλής (2010-2013, 2019-2020, 2024- )

🔹 Κούνεο, Περούτζια, Πιατσέντσα, Καστελάνα Γκρότε (Ιταλία)

🔹 ΑΕΚ, Φίλιππος Βέροιας, Φοίνικας Σύρου, ΟΦΗ, Πήγασος Πολίχνης (Ελλάδα)

🔹 Γιάζντ (Ιράν)

🔹 Αλ Ταραζί (Σαουδική Αραβία)

🔹 Παφιακός (Κύπρος)

Διακρίσεις:

🥈 3 αργυρά μετάλλια με την Εθνική Ελλάδος

Η διοίκηση του ΓΣ Ηρακλής ανακοινώνει την απόκτηση του Στάθη Αραμπόπουλου.

Ο 26χρονος λίμπερο αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Φοίνικα Σύρου, ενώ έχει περάσει και από κορυφαίες ομάδες της Volley League, όπως ο Παναθηναϊκός με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του League Cup τη σεζόν 2021-2022.

Στάθη, καλωσόρισες στον Ηρακλή!

Who is Who

Ονοματεπώνυμο: Στάθης Αραμπόπουλος

Ημ. Γέννησης: 20-06-1998

Ύψος: 1,88 μ.

Θέση: Λίμπερο

Προηγούμενες ομάδες: Φθία Λαμίας (2013-2016, 2023-2024), Ν.ΟΠΕΡ (2016-2020), ΣΦΠ Χανίων (2020-2021), Παναθηναϊκός (2021-2022), ΟΦΗ (2022-2023), Φοίνικας Σύρου (2024-2025)