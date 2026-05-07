«The Chosen One» – Η CUPRA βάζει τον οδηγό στο επίκεντρο με πρωταγωνιστή τον Tom Felton

Η CUPRA παρουσιάζει το «The Chosen One», μία από τις πιο τολμηρές και κινηματογραφικές καμπάνιες της μέχρι σήμερα, με πρωταγωνιστή τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανό ηθοποιό Tom Felton, γνωστό από τον ρόλο του ως Draco Malfoy στη σειρά ταινιών Harry Potter.

Η καμπάνια βασίζεται σε μια δυνατή αφηγηματική ιδέα γύρω από το πεπρωμένο και την επιλογή, τοποθετώντας τον οδηγό στο επίκεντρο της εμπειρίας.

Αντλώντας έμπνευση από μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές του Harry Potter, τη στιγμή επιλογής ραβδιού στο Ollivanders από την ταινία Harry Potter and the Philosopher’s Stone, όπου «δεν επιλέγει ο μάγος το ραβδί, αλλά το ραβδί τον μάγο», η CUPRA μεταφέρει αυτόν τον συμβολισμό στον κόσμο της οδήγησης.

Μόνο που εδώ, το τιμόνι είναι εκείνο που επιλέγει τον οδηγό του.

Με αυτόν τον τρόπο, μια γνώριμη κινηματογραφική αναφορά μετατρέπεται σε μια ιστορία σύνδεσης, ταυτότητας και αίσθησης του «ανήκειν».

Στην «καρδιά» της καμπάνιας βρίσκεται ένα hero film κινηματογραφικής αισθητικής διάρκειας δύο λεπτών, στο οποίο ο Tom Felton δοκιμάζει διαφορετικές επιλογές, αναζητώντας αυτό που του ταιριάζει πραγματικά. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, απορρίπτει εναλλακτικές μέχρι να φτάσει σε μια καθοριστική στιγμή αναγνώρισης.

Μια στιγμή που αποτυπώνει και την κεντρική ιδέα της καμπάνιας: κάποιες φορές δεν είναι ο οδηγός εκείνος που επιλέγει το αυτοκίνητο, αλλά το αυτοκίνητο αυτό που επιλέγει τον οδηγό του.

Επαναπροσδιορίζοντας αυτό το γνώριμο αφηγηματικό μοτίβο μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση, η CUPRA δημιουργεί μια ιστορία που αγγίζει το κοινό μέσα από το συναίσθημα και τη συλλογική πολιτισμική μνήμη, χωρίς να βασίζεται σε άμεσες ή επιφανειακές αναφορές.

Storytelling με κινηματογραφική λογική

Το «The Chosen One» σχεδιάστηκε ως range campaign για τα μοντέλα ICE και PHEV της CUPRA, ενοποιώντας ολόκληρη τη γκάμα της μάρκας μέσα από μια ενιαία αφήγηση που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της γύρω από τις επιδόσεις, τον σχεδιασμό και την οδηγική εμπειρία.

Η καμπάνια δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το agency &Rosàs, ενώ τον συντονισμό του talent management, της μουσικής και των δικαιωμάτων ανέλαβε η Vampire. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Τορόντο στον Καναδά και Ναβάρα στην Ισπανία.

Μέσα από αυτή την παραγωγή, η CUPRA ενισχύει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική της γύρω από storytelling με πολιτισμική απήχηση και σύγχρονη αισθητική.

Μετά την ανατρεπτική παγκόσμια πρεμιέρα του CUPRA Raval ως του νέου «game changer» της μάρκας, το «The Chosen One» αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη στρατηγική marketing της CUPRA, η οποία συνεχίζει να αμφισβητεί τα καθιερωμένα και να τοποθετεί την οδηγική εμπειρία στο επίκεντρο με έναν διαφορετικό, πιο συναισθηματικό τρόπο.

Το «The Chosen One» λανσάρεται παγκοσμίως από σήμερα και είναι διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι της CUPRA στο YouTube.