Η adidas παρουσιάζει το νέο F50 HYPERFAST EVO, το πιο ελαφρύ ποδοσφαιρικό παπούτσι στην Ιστορία της, ενόψει του FIFA World Cup™ 2026

Η adidas αποκαλύπτει το νέο F50 ‘Too Light’ pack, παρουσιάζοντας μια νέα γενιά ποδοσφαιρικών παπουτσιών σχεδιασμένων για μέγιστη ταχύτητα. Στην κορυφή της σειράς βρίσκεται το F50 HYPERFAST EVO, το πιο ελαφρύ παπούτσι που έχει δημιουργήσει ποτέ η adidas για το FIFA World Cup™ 2026, με βάρος μόλις 130 γραμμάρια.

Το νέο μοντέλο επαναπροσδιορίζει την έννοια της ταχύτητας, συνδυάζοντας προηγμένα lightweight υλικά και καινοτόμο σχεδιασμό, που επιτρέπουν στους παίκτες να κινούνται πιο γρήγορα και να πραγματοποιούν άμεσες αλλαγές κατεύθυνσης, σε κάθε σημείο του γηπέδου, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην απόδοση. Μεταξύ των βασικών τεχνολογιών του F50 HYPERFAST EVO περιλαμβάνονται:

F50 SHELL EVO : ultra-light mesh upper για μειωμένο βάρος και σταθερότητα

F50 SPEEDSYSTEM EVO : ελαφριά σόλα υψηλής απόδοσης για εκρηκτικές κινήσεις και καλύτερη πρόσφυση

F50 CAGE+ : adaptive TPU κατασκευή για ασφαλές κράτημα του ποδιού στις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης.

FLOATING TONGUE: σχεδιασμός που αγκαλιάζει το πόδι για καλύτερο έλεγχο και εφαρμογή

Το F50 HYPERFAST EVO ξεχωρίζει και αισθητικά, με έντονο χρωματικό συνδυασμό κίτρινου και πορτοκαλί, τις χαρακτηριστικές διαγώνιες 3-stripes της adidas και μια λαμπερή σόλα. Το ‘Too Light’ pack συμπληρώνεται από τα F50 Elite (με κορδόνια και χωρίς), τα οποία δίνουν έμφαση στον έλεγχο της μπάλας σε υψηλές ταχύτητες. Ενσωματώνουν τεχνολογίες όπως:

F50 SKIN+ για βελτιωμένη πρόσφυση και ακρίβεια

SPRINTWEB+ για βελτιωμένη επαφή με τη μπάλα κατά την ντρίμπλα

Παράλληλα, τεχνολογίες όπως τα F50 CAGE+, F50 SPEEDSYSTEM+ και F50 BELT+ εξασφαλίζουν σταθερότητα και υποστήριξη, ακόμη και στις πιο απαιτητικές κινήσεις.

Ο Sam Handy, General Manager Football της adidas, δήλωσε:

«Το F50 HYPERFAST EVO σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τη σειρά F50. Με απόλυτη προσήλωση στη μείωση του βάρους και τη βελτίωση της απόκρισης, δημιουργήσαμε ένα παπούτσι που ανεβάζει τον πήχη της ταχύτητας και της απόδοσης. Η παρουσίασή του στοFIFA World Cup™ 2026 αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για εμάς και για το σύγχρονο ποδόσφαιρο.»

Το νέο F50 HYPERFAST EVO είναι διαθέσιμο στο adidas.gr