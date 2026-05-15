Πρώτος τελικός στη Ρώμη για Ρουντ

Ο Κάσπερ Ρουντ συνέτριψε τον Λουτσιάνο Νταρντέρι και θα διεκδικήσει την Κυριακή (17/5) τον τίτλο στο 1000άρι της Ρώμης.

Εξαιρετικός ο 27χρονος Νορβηγός (Νο.25), επικράτησε του 24χρονου Ιταλού (Νο.20)... μέσα στο σπίτι του με 6-1, 6-1 σε μόλις 65 λεπτά και προκρίθηκε για πρώτη φορά στον τελικό του Internazionali BNL d' Italia.

Έγινε, μάλιστα, ο έκτος εν ενεργεία παίκτης που έχει φτάσει στους τελικούς των τριών χωμάτινων Masters (Μόντε Κάρλο, Μαδρίτη, Ρώμη) και του Roland Garros, μετά τους Τζόκοβιτς, Αλκαράθ, Τσιτσιπά, Βαβρίνκα και Σίνερ.

Ο αγώνας διεκόπη λόγω βροχής για περίπου δύο ώρες στο 4-1 του πρώτου σετ, όμως ο Ρουντ δεν έχασε τον ρυθμό του και έφτασε με άνεση στη νίκη, που τον ανεβάζει στο Νο.17 του live ranking.

Θα περιμένει τώρα στον 27ο τελικό της καριέρας του τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γιάνικ Σίνερ και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.