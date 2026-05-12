«Σόκαρε» τον Ζβέρεφ ο Νταρντέρι! (vid)

Ο 24χρονος Ιταλός βρέθηκε μία ανάσα από τον αποκλεισμό, έσωσε τέσσερα match points στο tie-break του δεύτερου σετ και τελικά επικράτησε του Νο.3 του κόσμου με 1-6, 7-6(10), 6-0 μέσα σε αποθέωση από το κοινό του Foro Italico!

Μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές-εκπλήξεις της σεζόν σημειώθηκε στη Ρώμη, με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι να λυγίζει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ σε ένα απίστευτο θρίλερ και να προκρίνεται για πρώτη φορά στην καριέρα του στα προημιτελικά ATP Masters 1000!

Ο Γερμανός πρωταθλητής έμοιαζε να ελέγχει το παιχνίδι, καθώς προηγήθηκε με 6-1, 5-3, όμως ο Νταρντέρι αρνήθηκε να παραδοθεί. Ο Ιταλός κράτησε το service του για το 4-5 και στη συνέχεια βρήκε break σχεδόν από το πουθενά, στέλνοντας το σετ στο tie-break.

Ο Ζβέρεφ έχασε το πρώτο match point με backhand στο φιλέ, ο Νταρντέρι έσβησε το δεύτερο με δυνατό πρώτο service, το τρίτο χάθηκε με άουτ forehand του Ζβέρεφ, ενώ το τέταρτο σώθηκε με εκπληκτικό drop volley του Ιταλού! Έπειτα, εκμεταλλεύτηκε και το double fault για να ισοφαρίσει το ματς, κυριαρχώντας ολοκληρωτικά στο τρίτο σετ, όπου δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον δύο φορές πρωταθλητή της Ρώμης.

Ο Νταρντέρι πέτυχε την πρώτη Top-10 νίκη της καριέρας του και έγινε ο πρώτος πέραν του Γιάνικ Σίνερ που νικά τον Ζβέρεφ σε ATP Masters 1000 διοργάνωση μετά τη Σαγκάη του περασμένου Οκτωβρίου. Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Ράφα Χόδαρ, ο οποίος συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στη Ρώμη.

#IBI26 — Tennis TV (@TennisTV) May 12, 2026