Ήττα-σοκ για τη Σαμπαλένκα! (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ηττήθηκε στα τρία σετ από τη Σοράνα Κιρστέα και αποκλείστηκε από τη φάση των «16» της Ρώμης!

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο έχασε με 3-6, 6-3, 7-5 σε 2 ώρες και 13 λεπτά από την 36χρονη Ρουμάνα (Νο.27), που διανύει την τελευταία σεζόν της επαγγελματικής της καριέρας και πέτυχε την πρώτη ever νίκη της σε βάρος Νο.1!

Είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά μετά το περσινό τουρνουά στο Ντουμπάι, που η Σαμπαλένκα χάνει σε διοργάνωση πριν από την οκτάδα!

Φαίνεται ότι δεν είναι στα καλύτερά της η 28χρονη Λευκορωσίδα, καθώς ούτε στη Μαδρίτη μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και γνώρισε ήττα έκπληξη από τη Χέιλι Μπάπτιστ στα προημιτελικά.

Τώρα ανοίγεται ο δρόμος για την Έλενα Ριμπάκινα, που σε περίπτωση κατάκτησης του τίτλου στη Ρώμη θα βρεθεί 470 βαθμούς μακριά από την κορυφή!

O επόμενος σταθμός για τη Σαμπαλένκα είναι το Roland Garros (24/5), όπου υπερασπίζεται την περσινή παρουσία της στον τελικό, ενώ η Κιρστέα θα αναμετρηθεί με τη Λίντα Νόσκοβα.

Η παίκτρια που νίκησε πέρυσι στο Παρίσι την Αρίνα, η Κόκο Γκοφ (Νο.4), έχασε το πρώτο σετ και έμεινε πίσω με δύο μπρέικ στο τρίτο, όμως κατάφερε να λυγίσει τη Σολάνα Σιέρα με 5-7, 6-0, 6-4 και θα παίξει στη συνέχεια με τη νικήτρια του ματς Τάουνσεντ-Γιόβιτς.

Στο μεταξύ, εκτός τέταρτου γύρου έμεινε και η κάτοχος του τίτλου Τζάσμιν Παολίνι (Νο.8), απογοητεύοντας τους συμπατριώτες της. Η 30χρονη Ιταλίδα είχε τρία ματς πόιντ στο δεύτερο σετ κόντρα στην Ελίζ Μέρτενς (Νο.22), όμως η πολύπειρη Βελγίδα έμεινε όρθια, έστειλε το αγώνα σε τρίτο σετ και πήρε τη νίκη με 4-6, 7-6(5), 6-3. Στη φάση των «16» θα συναντήσει Βικτόρια Γκόλουμπιτς ή Μίρα Αντρέεβα.

Λόγω της μεγάλης απώλειας βαθμών, η Παολίνι θα βγει εκτός Top 10 για πρώτη φορά μετά από 101 εβδομάδες!