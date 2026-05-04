Η κλήρωση της Σάκκαρη στη Ρώμη

Στα βαθιά από νωρίς πέφτει η Μαρία Σάκκαρη στο 1000άρι της Ρώμης!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.47) θα παίξει με qualifier στον πρώτο γύρο, όμως αν πάρει την πρόκριση στον δεύτερο θα πέσει πάνω στην Έλενα Ριμπάκινα, Νο.2 στον κόσμο.

Όποια παίκτρια περάσει στο τρίτο γύρο, ενδέχεται να παίξει με τη Σινγού Γουάνγκ, ενώ στον τέταρτο λογικά η αντίπαλος θα είναι είτε η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, είτε η Μάρτα Κόστγιουκ. Στα προημιτελικά μάλλον θα περιμένει Ελίνα Σβιτολίνα και στα ημιτελικά η Ίγκα Σβιόντεκ.

Επικεφαλής του ταμπλό, φυσικά, είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα, που έχει στην πλευρά της τις Κόκο Γκοφ, Μίρα Αντρέεβα και Αμάντα Ανισιμόβα. Κάτοχος του τίτλου είναι η Τζάσμιν Παολίνι.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν αύριο (5/5).

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Σαμπαλένκα-Ανισιμόβα

Γκοφ-Αντρέεβα

Πεγκούλα-Σβιόντεκ

Σβιτολίνα-Ριμπάκινα