«Καθαρή» νίκη και για Σίνερ (vid)

To πρώτο βήμα προς την υπεράσπιση του τίτλου του στο Τορίνο έκανε ο Γιάνικ Σίνερ.

O No.2 τενίστας στον κόσμο επικράτησε του 25χρονου Καναδού (Νο.8) με 7-5, 6-1 σε 1 ώρα και 40 λεπτά και έφτασε τις 27 διαδοχικές νίκες indoors!

O 24xρονος Ιταλός προηγείται πλέον στο head to head με τον Φίλιξ με 4-2, έχοντας κερδίσει και τις τέσσερις φετινές συναντήσεις τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα τέσσερα ματς που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο φετινό ATP Finals έχουν ολοκληρωθεί στα δύο σετ.

To Bjorn Borg Group θα επιστρέψει στη δράση την Τετάρτη (12/11) και θα αναμετρηθούν οι δύο νικητές της πρώτης μέρας (Σίνερ-Ζβέρεφ) και οι δύο ηττημένοι (Σέλτον-Αλιασίμ).