Τίτλος και άνοδος στο Νο.7 για Ντε Μινόρ (vid)

Εξαιρετικός στον τελικό του Libema Open (ATP 250) ο 25χρονος Αυστραλός (Νο.9), νίκησε με 6-2, 6-4 σε 1 ώρα και 34 λεπτά τον Σεμπ Κόρντα (Νο.26) και κατέκτησε τον ένατο τίτλο στην καριέρα του.

Συνολικά έχει κερδίσει δύο τουρνουά στο χορτάρι (είχε πάρει το τρόπαιο και στο Ίστμπορν το 2021), ενώ αυτό είναι το δεύτερο τρόπαιο που κατακτάει φέτος, καθώς σήκωσε την κούπα και στο Ακαπούλκο.

Εξαιρετική η σεζόν για τον τενίστα από το Σίδνεϊ και λογικά θα είναι από τους παίκτες που θα μας απασχολήσουν στο Wimbledon (1-14/7).

Με την πορεία του στην ολλανδική πόλη, μάλιστα, θα κερδίσει δύο θέσεις στο ranking και θα σκαρφαλώσει στο Νο.7, που είναι και career high (+2).

A NINTH career title 🏆



The moment @alexdeminaur defeated Korda for his 9th career title, and 2nd this season!#LibemaOpen pic.twitter.com/CVkmnTpWZS