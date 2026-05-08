Έπιασε κορυφή η Σταντάρ Λιέγης, εξαιρετική στην έδρα της η Λανς

Σταντάρ Λιέγης και Λέουβεν συναντιούνται στην πρώτη από τις 4 αγωνιστικές που υπολείπονται για την ολοκλήρωση των πλέι οφ στο Βέλγιο για μια θέση στην Ευρώπη. Στη Ligue 1, η 2η Λανς φιλοξενεί τη 17η Ναντ, πέντε μέρες πριν την εξ αναβολής αναμέτρησή της με την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Σταντάρ Λιέγης νίκησε με 3-1 τον περασμένο μήνα στην έδρα της Λέουβεν και διέκοψε ένα σερί 8 αγώνων χωρίς νίκη εναντίον της.

Πέντε γκολ έριξε στη γηπεδούχο Άντβερπ την περασμένη εβδομάδα η Σταντάρ Λιέγης και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου των 6 ομάδων, ισόβαθμη με τις Βέστερλο και Γκενκ. Ήταν το 11ο ματς στα 12 τελευταία που βρήκε δίχτυα και φιλοδοξεί να είναι αυτή που θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου και θα παίξει μπαράζ με την ομάδα που θα προκριθεί από το γκρουπ των θέσεων 1-6. Η Λέουβεν ήρθε ισόπαλη 3-3 εκτός έδρας με τη Βέστερλο, σε ένα ματς όπου προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο. Μέχρι το 70’, όμως, είχε δεχτεί και η ίδια τρία τέρματα. Ήταν το έκτο διαδοχικό της παιχνίδι χωρίς νίκη. Βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου και δεν προλαβαίνει πλέον να διεκδικήσει την πρωτιά. Προβάδισμα στην ανεβασμένη Σταντάρ Λιέγης.

Οι δύο εκτός έδρας ισοπαλίες με Μπρεστ και Νις έφεραν τη Λανς στο -6 από την κορυφή, εκεί όπου βρέθηκε για αρκετό καιρό κατά τη διάρκεια της σεζόν. Πλέον όμως τα ηνία έχει πάρει η κάτοχος του τίτλου Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία είναι το φαβορί τόσο για το πρωτάθλημα όσο και για το Τσάμπιονς Λιγκ. Όσον αφορά τη Λανς, ακόμα και αν δεν καταφέρει να πάρει τον τίτλο, βρίσκεται κοντά στο να εξασφαλίσει τη 2η θέση, αλλά και να κατακτήσει το Κύπελλο, όπου παίζει στον τελικό με τη Νις σε δύο εβδομάδες. Τιμωρημένοι είναι ο αμυντικός Αμπντουλχαμίντ (3 γκολ) και οι μέσοι Σανγκαρέ (3 γκολ), Τόμασον (4 γκολ). Η Ναντ επιβλήθηκε με 3-0 εντός έδρας της Μαρσέιγ και ενίσχυσε την ελπίδα παραμονής. Για να το καταφέρει αυτό ωστόσο χρειάζεται μόνο τη νίκη απόψε στο Λανς, εκεί όπου δεν κέρδισε στις 6 τελευταίες παρουσίες της (4 ήττες). Μακριά από την πόλη της έχει να επιδείξει μόλις 2 νίκες σε 16 αγώνες στο τρέχον πρωτάθλημα, την ώρα που η Λανς είναι η καλύτερη εντός έδρας ομάδα, με 12-0-2.

Η Λανς είναι σταθερά αξιόπιστη στο σπίτι της και έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στη Ναντ που παλεύει μεν, αλλά υστερεί έναντι της Λανς. Πιθανό και το γκολ/γκολ στο παιχνίδι.

170. ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ - ΛΕΟΥΒΕΝ 1 2,02

171. ΛΑΝΣ - ΝΑΝΤ 1&G 2,70