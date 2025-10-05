ΠΑΟΚ Γιουρόπα Λιγκ: Πόσο δίνει η πρόκριση στην επόμενη φάση;

Για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση και τρίτη συνολικά την τελευταία εξαετία. Το Γιουρόπα Λιγκ θα αποτελεί και φέτος την ευρωπαϊκή «αρένα» του «Δικεφάλου του Βορρά».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ