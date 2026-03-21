Καραλής και Ντουπλάντις δίνουν ραντεβού στον τελικό του επί κοντώ στο Τορούν!

Ο τελικός του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν (19:25) ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα και αναμένεται να προσφέρει μια από τις πιο εντυπωσιακές «μάχες» των τελευταίων ετών.

Το αγώνισμα διανύει μια εξαιρετική χρονιά, με έξι αθλητές να έχουν ήδη ξεπεράσει τα 6,00 μ., ενώ οι Άρμαντ Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής έχουν ανέβει ακόμη ψηλότερα, πάνω από τα 6,15 μ., επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στην κορυφή.

Ο Ντουπλάντις φτάνει στον τελικό έχοντας σημειώσει πρόσφατα το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του με άλμα στα 6,31 μ. και κυνηγά το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση. Από την πλευρά του, ο Καραλής στοχεύει στο έβδομο μετάλλιο σε μεγάλες διοργανώσεις από το 2023 και μετά, δείχνοντας εξαιρετική προσαρμογή στα νέα κοντάρια και αξιοσημείωτη σταθερότητα. Με φετινή επίδοση στα 6,17 μ. —που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ και μία από τις κορυφαίες επιδόσεις όλων των εποχών— αλλά και δυνατές προσπάθειες στα 6,20 μ. και 6,31 μ., ο Έλληνας πρωταθλητής μπαίνει στον τελικό με υψηλές φιλοδοξίες, επιδιώκοντας να αμφισβητήσει όσο ποτέ την πρωτοκαθεδρία του Σουηδού.

Από τους 12 φιναλίστ, οι πέντε έχουν φετινά ατομικά ρεκόρ πάνω από τα 6,00 μ., ωστόσο η διεκδίκηση της κορυφής φαίνεται να περιορίζεται ουσιαστικά σε δύο αθλητές. Οι δύο συνομήλικοι, γεννημένοι το 1999 με διαφορά μόλις τριών εβδομάδων, έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο επί κοντώ, και η μεταξύ τους αναμέτρηση στο Τόρουν αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το άθλημα.

Στο άλμα εις ύψος (21/3, 13:15), ο Αντώνης Μέρλος ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλη συμμετοχή του σε τελικό διεθνούς διοργάνωσης. Με σταθερά άλματα πάνω από τα 2,20 μ. και καλύτερη φετινή επίδοση στα 2,27 μ., ο 27χρονος στοχεύει σε μια υπέρβαση που θα του δώσει θέση στην πρώτη εξάδα, έχοντας ήδη δείξει ότι μπορεί να κινηθεί και σε επίπεδα κοντά στα 2,30 μ.

Στα αγωνίσματα ταχύτητας, η Ραφαέλα Σπανουδάκη στα 60 μ. και ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος στα 60 μ. με εμπόδια συμμετέχουν στους προκριματικούς με στόχο την πρόκριση στους ημιτελικούς, βασιζόμενοι στη σταθερή παρουσία και τις ανταγωνιστικές επιδόσεις που έχουν παρουσιάσει τη φετινή σεζόν.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (21/3):

Πρωί

11:20 – 60 μ. εμπ. (Α) προκριματικά – Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος

12:05 – 60 μ. (Γ) προκριματικά – Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά

13:15 – Ύψος (Α) τελικός – Αντώνης Μέρλος

Απόγευμα