«Διπλό» στην Πάτρα και προβάδισμα παραμονής για τον ΝΟ Χανίων

Ο ΝΟ Χανίων έκανε αποφασιστικό βήμα στη μάχη για την παραμονή, περνώντας με άνεση από την Πάτρα και επικρατώντας του ΝΟ Πατρών με 22-15, στο κολυμβητήριο «Αντώνης Πεπανός», στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τα πλέι-άουτ της Waterpolo League ανδρών.

Η ομάδα της Κρήτης επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, «χτίζοντας» σημαντική διαφορά ήδη από την πρώτη περίοδο (6-2), την οποία διεύρυνε στο ημίχρονο (12-5). Μάλιστα, στα μέσα του τρίτου οκταλέπτου η απόσταση έφτασε ακόμη και τα δέκα τέρματα (17-7), βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν πολυφωνία στην επίθεση, με δέκα διαφορετικούς παίκτες να σκοράρουν, ενώ πρώτοι σκόρερ αναδείχθηκαν οι Στάνκοβιτς και Δρίτσας με τέσσερα γκολ έκαστος. Για τον ΝΟ Πατρών, από τρεις φορές βρήκαν δίχτυα οι Κανελλόπουλος, Λαμπάτος και Μπιοκάνιν.

Σημειώνεται πως ο Μπιοκάνιν αποβλήθηκε στην τελευταία περίοδο για βιαιοπραγία και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη ρεβάνς.

Η δεύτερη αναμέτρηση των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (7/5, 12:00) στο Ηράκλειο, με τον ΝΟ Χανίων να έχει την ευκαιρία να «σφραγίσει» τη σειρά και να παραμείνει «ζωντανός» στη διεκδίκηση της σωτηρίας. Από την άλλη, οι Πατρινοί καλούνται να ισοφαρίσουν για να στείλουν τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι, την Κυριακή (10/5) στην Πάτρα, ώστε να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον ΟΦΘ με μειονέκτημα έδρας, ενώ ο ηττημένος θα οδηγηθεί στον υποβιβασμό. Ο επικρατών θα έχει μία ακόμη ευκαιρία παραμονής, μέσω αγώνα μπαράζ στην έδρα του δεύτερου της Α2 κατηγορίας.

Οκτάλεπτα: 2-6, 3-6, 5-5, 5-5.

