Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών αντέδρασε την κατάλληλη στιγμή και πέτυχε μια σημαντική νίκη απέναντι στην Ουγγαρία, επικρατώντας με 14-9, αποτέλεσμα που την φέρνει πολύ κοντά στην πρόκριση στα Super Final του World Cup.

Απέναντι σε μια δυνατή αντίπαλο, η «γαλανόλευκη» επέβαλε τον ρυθμό της και πήρε μια νίκη μεγάλης σημασίας για τις θέσεις 5-8 του τρίτου ομίλου στη Β’ φάση του προκριματικού τουρνουά, όπου κρίνεται το τελευταίο εισιτήριο.

Παρά το γεγονός ότι τερμάτισε τελευταία στον όμιλό της μετά το αποτέλεσμα με την Αυστραλία, η Ελλάδα διατηρεί πλέον ισχυρές πιθανότητες πρόκρισης, καθώς χρειάζεται να καταλάβει μία από τις θέσεις 5 ή 6 για να εξασφαλίσει την παρουσία της στα Super Final, που θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ τον Ιούλιο (22-26/7). Ήδη τα τέσσερα εισιτήρια έχουν κατακτήσει η Ισπανία, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία και η Ιταλία.

Η Σιούτη σημείωσε πέντε τέρματα και η Ξενάκη ακολούθησε με τέσσερα για τη «γαλανόλευκη». Η Εθνική συνεχίζει τις υποχρεώσεις της αύριο (5/5, 15:00) απέναντι στην Αυστραλία -η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει την παρουσία της στα τελικά ως διοργανώτρια- ενώ την Τετάρτη (6/5, 16:45) θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιαπωνία.

Το ματς

Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε νωρίς με την Ξενάκη, ωστόσο η Ουγγαρία αντέδρασε άμεσα και εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες με παίκτρια παραπάνω, έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο μπροστά στο σκορ (2-1). Στη δεύτερη περίοδο, το παιχνίδι απέκτησε γρήγορο ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές, με τη Σιούτη να δίνει λύσεις επιθετικά και την Ελλάδα να περνά μπροστά, πριν η Φάραγκο ισοφαρίσει εκ νέου για το 4-4 του ημιχρόνου.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη βρήκε περισσότερες λύσεις στην επίθεση, με την Ξενάκη και τη Σιούτη να συνεχίζουν να σκοράρουν και να δίνουν προβάδισμα δύο τερμάτων (4-6, 5-7). Η Ουγγαρία, με κύρια εκφράστρια τη Φάραγκο, παρέμεινε κοντά στο σκορ, μειώνοντας εκ νέου, ωστόσο η Ελλάδα διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το τέλος της περιόδου (7-8).

Στο τέταρτο οκτάλεπτο η Ελλάδα κυριάρχησε και επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της απέναντι στην Ουγγαρία, «κλειδώνοντας» τη νίκη. Η «γαλανόλευκη» μπήκε αποφασισμένη και βρήκε άμεσα λύσεις από την περιφέρεια και τη γραμμή των πέναλτι, με τη Σιούτη να ευστοχεί τρεις φορές και να ανεβάζει τη διαφορά (7-9, 7-10). Η Ξενάκη συνέχισε στο ίδιο τέμπο για το 7-11, ενώ η Γιαννοπούλου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έκανε το 7-12, δίνοντας σαφές προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. Η Ουγγαρία προσπάθησε να μειώσει με τη Χάιντου (8-12) και τη Γκάρντα (9-12), όμως η απάντηση ήταν άμεση, με τη Σιούτη να σκοράρει ξανά από τα έξι μέτρα και τη Γιαννοπούλου να διαμορφώνει το τελικό 9-14.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-3, 3-4, 2-6.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι, Σίλαγκι, Βάλι 1, Βάρο 1, Ντομσόντι, Ντόμπι, Χετζλ, Λαϊμέτερ, Αλάκσα, Φάραγκο 4, Γκάρντα 1, Γκολοπέντσα, Λέντβαϊ 1, Χάιντου 1

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Κουρέτα, Σάντα 1, Γιαννοπούλου 2, Ξενάκη 4, Σιούτη 5, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Β. Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη