Ο Απόλλων Σμύρνης επικράτησε με 15-13 του Πανιωνίου στον μικρό τελικό του Final-4 που διεξήχθη στο Παλαιό Φάληρο και κατέκτησε την τρίτη θέση στο Conference Cup.

Παρά τον αποκλεισμό τους στα ημιτελικά, οι δύο ομάδες παρουσίασαν ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι με υψηλό ρυθμό και πολλά γκολ, με τον Απόλλωνα να φτάνει στην 11η διαδοχική νίκη του απέναντι στον Πανιώνιο σε όλες τις διοργανώσεις.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» γύρισε το παιχνίδι με ένα εξαιρετικό τρίτο οκτάλεπτο, στο οποίο επικράτησε με επιμέρους 6-2, ενώ λίγο πριν τη λήξη προκλήθηκε ένταση στην πισίνα, με τους Σολανάκη και Καπετανάκη να εμπλέκονται και να αποβάλλονται.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γαρδίκας με τέσσερα τέρματα, ενώ από τρία πρόσθεσαν οι Λασκαρίδης και Ντάουμπε. Για τον Πανιώνιο, που ολοκλήρωσε την πορεία του στην τέταρτη θέση, οι Γούνας και Μπιτσάκος σημείωσαν από δύο γκολ.

Το ματς

Με καλό ρυθμό ξεκίνησε η αναμέτρηση, με τον Πανιώνιο να χάνει πέναλτι στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία, καθώς ο Γούνας σημάδεψε το δοκάρι (0-0). Ο Απόλλων εκμεταλλεύτηκε τον παίκτη παραπάνω και προηγήθηκε με τον Γαρδίκα (1-0), ενώ ο Ντάουμπε έκανε το 2-0. Ο Πανιώνιος αντέδρασε άμεσα, με τον Γούνα να μειώνει (2-1) και τον Σουζούκι να ισοφαρίζει στον παραπάνω (2-2). Ο Γαρδίκας έδωσε ξανά προβάδισμα στον Απόλλωνα (3-2), όμως ο Μπιτσάκος με πέναλτι έκανε το 3-3 και ο Σουζούκι το 4-4, ξανά σε επίθεση με παίκτη παραπάνω. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με τον Μπιτσάκο (4-5), ενώ ο Πόρτερ κράτησε το προβάδισμα με σημαντική απόκρουση. Στο φινάλε του οκταλέπτου, ο Γούνας διαμόρφωσε το 4-6.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Απόλλων Σμύρνης πήρε και πάλι το πρώτο σπριντ και κατάφερε να μειώσει άμεσα με τον Λασκαρίδη (5-6). Ο Πανιώνιος απάντησε με τον Μπιτσάκο σε επίθεση με παίκτη παραπάνω (5-7), πριν ο Λασκαρίδης σκοράρει ξανά και φέρει τη διαφορά στο γκολ (6-7). Ο Τακάτα με ατομική ενέργεια και όμορφο τελείωμα έκανε το 6-8, ενώ ο Γαρδίκας κράτησε τον Απόλλωνα κοντά στο σκορ (7-8). Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες είχαν από μία χαμένη επίθεση, με τον Πόρτερ να πραγματοποιεί ακόμη μία επέμβαση και τον Πανιώνιο να βρίσκει λύσεις στην άμυνα με μπλοκ σε παραπάνω. Στα τελευταία λεπτά, ο Πανιώνιος έκλεψε μπάλες και εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες, με τον Γούνα να σκοράρει για το 7-9, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος πήρε το πρώτο σπριντ, όμως οι δύο ομάδες ήταν άστοχες στις πρώτες επιθέσεις τους. Ο Ρομπόπουλος άνοιξε το σκορ της περιόδου μετά από τρία λεπτά (8-9), πριν ο Μπογκντάνοβιτς ισοφαρίσει στην κόντρα (9-9). Ο Καρατζάς έδωσε εκ νέου προβάδισμα στον Πανιώνιο από τη θέση του φουνταριστού (9-10), όμως ο Γαρδίκας απάντησε σε επίθεση με παίκτη παραπάνω για το 10-10. Ο ίδιος ρυθμός συνεχίστηκε, με τον Καρατζά να σκοράρει ξανά σε παραπάνω (10-11) και τον Ντάουμπε να φέρνει ακόμη μία ισοφάριση (11-11). Ο Απόλλων ανέβασε την απόδοσή του στη συνέχεια και πέρασε μπροστά με τον Λασκαρίδη (12-11), ενώ λίγο αργότερα οι Μπογκντάνοβιτς και Ντάουμπε συνεργάστηκαν για το 13-11, ολοκληρώνοντας την ανατροπή με τρίτο διαδοχικό γκολ. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να μειώσει, παρά το τάιμ άουτ, με τον Απόλλωνα να κρατά το προβάδισμα μέχρι το τέλος της περιόδου.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος πήρε το πρώτο σπριντ και κατάφερε να μειώσει με τον Καπετανάκη μετά από όμορφη συνεργασία (13-12). Ο Απόλλων απάντησε άμεσα, με τον Μπογκντάνοβιτς να σκοράρει σε γρήγορη επίθεση και να κάνει το 14-12, ενώ ο Μπιτσάκος μείωσε ξανά για τον Πανιώνιο (14-13). Το παιχνίδι απέκτησε ένταση στα τελευταία λεπτά, με διαμαρτυρίες και σύρραξη μεταξύ των παικτών έπειτα από υπόδειξη για πέναλτι, που τελικά δεν δόθηκε. Ακολούθησαν συνομιλίες με τους διαιτητές και διπλή αποβολή με αντικατάσταση για Σολανάκη και Καπετανάκη. Στο τελευταίο λεπτό, ο Απόλλων κράτησε την άμυνά του και βρήκε το καθοριστικό γκολ με τον Μπογκντάνοβιτς για το 15-13, «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Οκτάλεπτα: 4-6, 3-3, 6-2, 2-2.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 3, Παππάς, Καπότσης, Λασκαρίδης 3, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος 1, Μυρίλος, Γαρδίκας 4, Αλευρίδης, Σολανάκης 1, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 1, Σπυθ. Καρατζάς 2, Παπάκος, Σουζούκι 2, Ανδρ. Μπιτσάκος 3, Τακάτα 1, Μουρίκης, Γούνας 3, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Παρτσόγλου, Τρασάι