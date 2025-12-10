Οι Πειραιώτες, μετρώντας πια δέκα νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, ανέβηκαν στους 30 βαθμούς και παραμένουν μόνοι στην κορυφή του Β’ Ομίλου. Από την άλλη, η ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» γνώρισε την τρίτη της ήττα στο πρωτάθλημα και έμεινε στους 21 βαθμούς.
Παρότι ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και προηγήθηκε δύο φορές στο ξεκίνημα (1-0 και 2-1), οι παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς αντέδρασαν άμεσα. Έτρεξαν ένα εντυπωσιακό 10-0, φτάνοντας στο 11-2 λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισό του αγώνα.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα δεν άλλαξε. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, διατηρώντας ανέπαφη την εστία τους στο τρίτο οκτάλεπτο και αυξάνοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (14-3). Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει το επιθετικό του ξέσπασμα και να κλειδώνει τη νίκη με τελικό σκορ 20-4.
Τα οκτάλεπτα: 5-2, 6-1, 3-0, 6-1
Οι συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, ΕΔΩ.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ
- Χίος–Εθνικός 14-10
- Παλ. Φάληρο–Χανιά 10-6
- Βουλιαγμένη–ΝΟ Πατρών 20-7
- Παναθηναϊκός–Πανιώνιος 21:30
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
- Παναθηναϊκός 177-62 27 (–9αγ.)
- Βουλιαγμένη 170-96 24
- Πανιώνιος 163-117 21 (–9αγ.)
- Εθνικός 129-154 15
- Παλαιό Φάληρο 96-149 10
- Χίος 115-146 10
- ΝΟ Πατρών 109-190 4
- Χανιά 98-143 4
Β΄ ΟΜΙΛΟΣ
- Λάρισα–ΟΦΘ 6-15
- Περιστέρι–Γλυφάδα 14-17
- Υδραϊκός–Απόλλων Σμύρνης 9-17
- Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ 20-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)
- Ολυμπιακός 246-66 40
- Απόλλων Σμύρνης 230-99 27
- ΠΑΟΚ 154-124 21
- Υδραϊκός 123-117 15
- Γλυφάδα 118-171 12
- Περιστέρι 117-147 9
- ΟΦΘ 93-177 6
- Λάρισα 75-255 0