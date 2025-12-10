Ο Ολυμπιακός επικράτησε με το εμφατικό 20-4 του ΠΑΟΚ, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Water Polo League Ανδρών, που διεξήχθη την Τετάρτη (10/12) στο Παπαστράτειο.

Οι Πειραιώτες, μετρώντας πια δέκα νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, ανέβηκαν στους 30 βαθμούς και παραμένουν μόνοι στην κορυφή του Β’ Ομίλου. Από την άλλη, η ομάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» γνώρισε την τρίτη της ήττα στο πρωτάθλημα και έμεινε στους 21 βαθμούς.

Παρότι ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και προηγήθηκε δύο φορές στο ξεκίνημα (1-0 και 2-1), οι παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς αντέδρασαν άμεσα. Έτρεξαν ένα εντυπωσιακό 10-0, φτάνοντας στο 11-2 λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μισό του αγώνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα δεν άλλαξε. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, διατηρώντας ανέπαφη την εστία τους στο τρίτο οκτάλεπτο και αυξάνοντας τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (14-3). Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, με τον Ολυμπιακό να συνεχίζει το επιθετικό του ξέσπασμα και να κλειδώνει τη νίκη με τελικό σκορ 20-4.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 6-1, 3-0, 6-1

Οι συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, ΕΔΩ.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής:

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Χίος–Εθνικός 14-10

Παλ. Φάληρο–Χανιά 10-6

Βουλιαγμένη–ΝΟ Πατρών 20-7

Παναθηναϊκός–Πανιώνιος 21:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Παναθηναϊκός 177-62 27 (–9αγ.) Βουλιαγμένη 170-96 24 Πανιώνιος 163-117 21 (–9αγ.) Εθνικός 129-154 15 Παλαιό Φάληρο 96-149 10 Χίος 115-146 10 ΝΟ Πατρών 109-190 4 Χανιά 98-143 4

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Λάρισα–ΟΦΘ 6-15

Περιστέρι–Γλυφάδα 14-17

Υδραϊκός–Απόλλων Σμύρνης 9-17

Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ 20-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)