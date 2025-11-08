Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της οικοδέσποινας UZSC Ουτρέχτης με 19-10 και αύριο (9/11 10:30) δίνει «τελικό» πρόκρισης στην επόμενη φάση του LEN Conference Cup.

Ο Δικέφαλος μπήκε... με φόρα και με Ντέλιτς και Τσολακούδη να καθοδηγούν την επίθεση, καθάρισε το πρώτο οκτάλεπτο με επιβλητικό 1-4. Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα συνέχισε στο ίδιο τέμπο, μοιράζοντας το σκοράρισμα και ανοίγοντας τη διαφορά στο 3-9 του ημιχρόνου.

Το τρίτο οκτάλεπτο ήταν πραγματικό πάρτι γκολ, με τις δύο ομάδες να βρίσκουν συνολικά 12 φορές δίχτυα, αλλά τον ΠΑΟΚ να κρατά γερά το προβάδισμα στο 9-15.

Στο φινάλε, η άμυνα του Δικεφάλου έδειξε χαρακτήρα, έσφιξε τις γραμμές και, με Γραμματικό, Κεχαλάρη και Μαρινάγη να υπογράφουν τις τελευταίες πινελιές, το σκορ έκλεισε στο εντυπωσιακό 10-19.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 2-5, 6-6, 1-4

ΠΑΟΚ (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Βεκρής, Μπέγκο, Μανθογιάννης, Λεωνιδάκης, Κεχαλάρης 5, Τσολακούδης 4, Χονδροκούκης 2, Ντέλιτς 4, Χρ. Μπιτσάκος 1, Γραμματικός 2, Ανδρικόπουλος, Σιορδίλης, Καραλής, Μαρινάγης 1.