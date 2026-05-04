Σκύλος «έσκασε» σε καταφύγιο αφού... έθαψε τον κηδεμόνα του και ανακάλυψαν ότι είναι ο γηραιότερος στον κόσμο

Όταν ο Λαζάρ, ένα King Charles Spaniel βάρους περίπου 4 κιλών, έφτασε με τη γλώσσα του κρεμασμένη έξω από το στόμα στο καταφύγιο ζώων Annecy Marlioz Spa, στη Γαλλία, οι υπεύθυνοι αντιλήφθηκαν από την πρώτη στιγμή ότι έχει ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής του, όπως μαρτυρά αυτό το χαρακτηριστικό με την κρεμασμένη γλώσσα.

Ο Λαζάρ βρέθηκε στα γεράματα στο καταφύγιο καθώς πέθανε ο κηδεμόνας του κι έτσι έμεινε μόνος στη ζωή.

Η πρώτη και λογική κίνηση ήταν να διασταυρωθεί η ηλικία του. Κι εκεί ήταν που σάστισαν όλοι. Το συνδεδεμένο με τα γαλλικά μητρώα τσιπ του έδειξε ότι είναι γεννημένος στις 4 Δεκεμβρίου 1995, κάτι που σημαίνει ότι είναι 31 ετών και 150 ημερών.

Αντιλαμβανόμενη ότι πρόκειται για πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, η Γαλλική Εταιρεία Προστασίας Ζώων, επικοινώνησε με το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες. Σύμφωνα με την επικεφαλής του καταφυγίου που φιλοξενούσε τον Λαζάρ, έγινε διπλός έλεγχος «και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ηλικία του».

Αν όλα πάνε καλά, ο Λαζάρ θα λάβει τον τίτλο του γηραιότερου σκύλου στον κόσμο, αλλά αυτό μάλλον λίγο τον απασχολεί. Το σημαντικότερο είναι ότι βρέθηκε στον δρόμο του η 29χρονη Οφελί, η οποία τον ερωτεύτηκε και αποφάσισε να τον υιοθετήσει, δίνοντάς του μια... δεύτερη (ή και πέμπτη) ευκαιρία στη ζωή.

Ο σκύλος που κατέχει το ρεκόρ μακροζωίας είναι ο Μπλούι, ο οποίος έζησε 29 χρόνια και 5 μήνες και πέθανε το 1939. Ένας άλλος σκύλος από την Πορτογαλία με το όνομα Μπόμπι «έκλεψε» τον τίτλο για περίπου δύο χρόνια, αλλά του αφαιρέθηκε μετά από έρευνα σχετικά με την πραγματική ηλικία του.

