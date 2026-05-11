Eurovision 2026: Ελλάδα, Φινλανδία και Ισραήλ τα μεγάλα φαβορί που θα δούμε στον Α’ ημιτελικό

Λίγες μόλις ώρες μας χωρίζουν μέχρι τη στιγμή που θα διεξαχθεί ο Α’ ημιτελικός της Eurovision και οι καλλιτέχνες των χωρών που διαγωνίζονται – ανάμεσά τους και ο Akylas – είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα επί σκηνής για να κερδίσουν την αγάπη του κόσμου και το πολυπόθητο «εισιτήριο» στον μεγάλο τελικό, που θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη.

Στο Α’ ημιτελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 12 Μαΐου δεν είναι πολλές οι χώρες που στα στοιχήματα βρίσκονται ψηλά για τα νίκη, όμως σε αυτόν θα εμφανιστούν τα δύο μεγάλα και απόλυτα φαβορί, η Ελλάδα και η Φινλανδία. Η συμμετοχή του Akyla, έχει κερδίσει από την πρώτη στιγμή τους Eurofans και τις τελευταίες ημέρες η ελληνική συμμετοχή έχει «σκαρφαλώσει» στη 2η θέση των προγνωστικών, μετά τη Φινλανδία.

Αντίστροφα μετρά, λοιπόν, ο χρόνος ώσπου ο Akylas να ανέβει στη σκηνή του Stadthalle και να σαρώσει τα πάντα, ξεσηκώνοντας τα πλήθη με το κομμάτι «Ferto» με το οποίο θα εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα στη Eurovision. Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο βίντεο 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη πρόβα του και ένα βίντεο με backstage στιγμές του νεαρού καλλιτέχνη που ελπίζει να κατακτήσει τη Eurovision. Πάμε να δούμε ποιες άλλες χώρες διεκδικούν μαζί με την Ελλάδα την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και ποιες από αυτές θεωρούνται φαβορί.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision

Μολδαβία Σουηδία Κροατία Ελλάδα Πορτογαλία Γεωργία Ιταλία Φινλανδία Μαυροβούνιο Εσθονία Ισραήλ Γερμανία Βέλγιο Λιθουανία Άγιος Μαρίνος Πολωνία Σερβία

Τα μεγάλα φαβορί

Από τις 17 χώρες που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό της Eurovision 6 είναι αυτές που ξεχωρίζουν διότι στα στοιχήματα έχουν μεγάλες θέσεις. Όπως, είπαμε, η Φινλανδία είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, με ποσοστό που τη Δευτέρα (11.05.2026) αγγίζει το 38%. Ακολουθεί η Ελλάδα με τον Akyla στη 2η θέση, με ποσοστό 13%. Στην 6η θέση των προγνωστικών βρίσκεται το Ισραήλ με ποσοστό 4%, στην 9η η Ιταλία με 3% και στη 10η η Σουηδία με ποσοστό 2%.

Φινλανδία: Linda Lampenius και Pete Parkkonen – Liekinheitin

Ένα «Φλογοβόλο» διεκδικεί φέτος τη νίκη τον δημοφιλή μουσικό διαγωνισμό, καθώς η Φινλανδία που θεωρείται το απόλυτο φαβορί θα διαγωνιστεί με ένα ιδιαίτερο τραγούδι που φέρει αυτόν τον τίτλο. Ερμηνευτή του είναι ο Pete Parkkonen, ο οποίος θα ενώσει στη σκηνή τις δυνάμεις του με τη διεθνούς φήμης μουσικό Linda Lampenius, η οποία θα παίζει live βιολί.

Το τραγούδι «Liekinheitin» κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026 από την Universal Music Finland και από την πρώτη στιγμή κέρδισε το κοινό.

Σημειώνεται ότι οι δύο καλλιτέχνες κέρδισαν τον φινλανδικό εθνικό τελικό τον Φεβρουάριο του 2026, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτικούς.

Το τραγούδι τους αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί για τη νίκη στη Eurovision, έχοντας κερδίσει το φινλανδικό κοινό με ιστορικό ρεκόρ ψήφων στο UMK 2026. Η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen δεν είναι ζευγάρι στη ζωή.

Η σχέση τους είναι αποκλειστικά επαγγελματική και καλλιτεχνική. Άλλωστε, εκείνη είναι παντρεμένη με τον Σουηδό δικηγόρο Martin Cullberg από το 2008 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες. Ο Pete Parkkonen από την άλλη διατηρεί την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, στο παρελθόν είχε απασχολήσει τα μέσα για τη σχέση του με την τραγουδίστρια Johanna Kurkela.

Ελλάδα: Akylas - Ferto

Φέτος την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στον μουσικό διαγωνισμό ένας νεαρός καλλιτέχνης, ο οποίος κάνει καριέρα μόνο με το μικρό του όνομα. Ο εκκεντρικός Akylas, που οποίου το πραγματικό του όνομα είναι Ακύλας Μυτιληναίος ήταν ο μεγάλος νικητής του εθνικού τελικού για τη Eurovision. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι eurofans αγαπούν τις ανατρεπτικές εμφανίσεις στη σκηνή και ο νεαρός καλλιτέχνης ποντάρει πολλά και στη σκηνική του παρουσία. Με το τραγούδι «Ferto», που ήταν πολύ διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα κομμάτια έχει στείλει μέχρι στιγμής η Ελλάδα στον διαγωνισμό ο Akylas ονειρεύεται να κατακτήσει την κορυφή.

Σημειώνεται ότι στον εθνικό τελικό η διεθνής και η ελληνική επιτροπή έδωσαν στον Akyla από 12 βαθμούς και το κοινό 24, αναδεικνύοντας τον πρώτο και στις 3 ψηφοφορίες. Ο Αkylas συγκέντρωσε συνολικά 48 βαθμούς και δάκρυσε από συγκίνηση και χαρά.

Ο Akylas είναι 27 ετών, κατάγεται από τη Βόρεια Ελλάδα κι έχει αποκτήσει ήδη το δικό του κοινό, καθώς το 2024 κυκλοφόρησε το hit single «Ατελιέ» και έγινε γνωστός με αυτό στο νεανικό κοινό, που του αρέσει το ύφος και τα τραγούδια του. Ο Akylas είναι ένας τραγουδιστής με έντονη σκηνική παρουσία και αγάπη για τη μουσική. Άλλωστε είναι αυτοδημιούργητος μουσικός, ο οποίος μεγάλωσε στις Σέρρες.

Έχει σπούδασε σε μουσικό σχολείο της πόλης του κι εκτός από σπουδές στο τραγούδι ο Akylas έχει παρακολουθήσει και θεατρικά εργαστήρια για να μπορέσει να δημιουργήσει πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις. Κάποια στιγμή, ο Akylas άφησε στις Σέρρες για να κυνηγήσει το όνειρό του στην Αθήνα. Τότε κατάφερε να ξεχωρίσει κάνοντας κάποιες διασκευές τραγουδιών, οι οποίες έγιναν viral στο TikTok.

Ισραήλ: Noam Bettan - Michelle

Ένας νεαρός καλλιτέχνης, ο Noam Bettan, εκπροσωπεί φέτος το Ισραήλ, εξαιτίας του οποίου πολλές χώρες σαμποτάρουν τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής θα εμφανιστεί στη σκηνή του Α' ημιτελικού ερμηνεύονται το κομμάτι «Michelle», το οποίο ήδη έχει αγαπηθεί από το κοινό.

Ο Noam Bettan γεννήθηκε στο Ισραήλ από Γάλλους γονείς, στοιχείο που καθορίζει την καλλιτεχνική του πορεία. Αναδείχθηκε μέσα από τον διαγωνισμό «The Next Star», κερδίζοντας κοινό και κριτική επιτροπή με τη ιδιαίτερη φωνή του και συνδυάζει την κλασική γαλλική κουλτούρα των chansonniers με τη σύγχρονη ισραηλινή ποπ μουσική. Το τραγούδι του υπογράφουν οι καταξιωμένοι δημιουργοί της ισραηλινής βιομηχανίας, Avi Ohayon, Matan Dror.

Το κομμάτι είναι σε τρεις γλώσσες, τα εβραΐκά, τα γαλλικά και τα αγγλικά και αποτελεί έναν ύμνο στη γυναικεία γοητεία και τον έρωτα.

Ιταλία: Sal Da Vinci - Per sempre si

Ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού του Sanremo, Sal Da Vinci, διεκδικεί φέτος τη νίκη στον διαγωνισμό της Eurovision. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης θα τραγουδήσει στη σκηνή της Βιέννης το κομμάτι «Per sempre si», το οποία στα προγνωστικά βρίσκεται ήδη στη 10άδα του μεγάλου τελικού.

Το τραγούδι γράφτηκε από τους Alessandro La Cava, Federica Abbate και τον γιο του τραγουδιστή, Francesco Da Vinci και κυκλοφόρησε στις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ το ομώνυμο άλμπουμ αναμένεται στις 29 Μαΐου 2026.

Ο Sal Da Vinci, του οποίου το πραγματικό όνομα Salvatore Michael Sorrentino είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες της Ιταλίας, με μια πορεία που συνδυάζει το παραδοσιακό ναπολιτάνικο τραγούδι με τη σύγχρονη ποπ.

Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, στις 7 Απριλίου 1969, καθώς ο πατέρας του, ο θρυλικός Mario Da Vinci, βρισκόταν εκεί σε περιοδεία και ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή μόλις σε ηλικία 6 ετών. Το 1976 κυκλοφόρησε το πρώτο του single με τίτλο «Miracolo 'e Natale», το οποίο ένα ντουέτο με τον πατέρα του. Έπειτα ακολούθησε μία λαμπρή πορεία στο μουσικό πεντάγραμμο με πολλές επιτυχίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Sal Da Vinci είναι παντρεμένος από το 1992 με την Paola Pugliese και έχουν δύο παιδιά, τον Francesco και την Annachiara.

Σουηδία: Felicia - My System

Η εκκεντρική σταρ της Σουηδίας, Felicia, θα διαγωνιστεί φέτος στη Eurovision με το δυναμικό κομμάτι «My System». H Felicia έχει γίνει διάσημη στη χώρα της ως Fröken Snusk.

Το «My System» είναι ένα σύγχρονο techno ποπ κομμάτι που ξεχωρίζει για τον γρήγορο ρυθμό και την έντονη συναισθηματική του φόρτιση. Οι στίχοι, τους οποίους συνυπογράφει η ίδια μαζί με μια ομάδα έμπειρων δημιουργών (Audun Agnar Guldbrandsen, Emily Harbakk, Julie Bergan και Theresa Rex), μιλούν για την αδυναμία του ανθρώπου να βγάλει κάποιον από το «σύστημά» του.

Η όμορφη τραγουδίστρια έγινε γνωστή στη χώρα της ως Fröken Snusk, φορώντας τη χαρακτηριστική ροζ μπαλακλάβα. Μάλιστα, έχει κερδίσει το σόου «The Masked Singer» της Σουηδίας και έχει πραγματοποιήσει πάνω από 300 ζωντανές εμφανίσεις.

Η Felicia έχει μιλήσει ανοιχτά για την ψυχική εξάντληση και την κατάθλιψη, που έχει βιώσει, ενώ η καλλιτέχνιδα έφτασε ακόμα και σε νοσηλεία λόγω burnout.

Μετά από μεγάλη παραφιλολογία, αποκάλυψε το πρόσωπό της το 2024, ξεκινώντας μια νέα εποχή στην καριέρα της με το όνομα Felicia, αρχίζοντας με το single «Black Widow».

Η καλλιτέχνιδα αποφάσισε να αφήσει πίσω της τη μάσκα και να εμφανιστεί με το πραγματικό της όνομα. Για πολλούς στη Σουηδία αυτή ήταν μια από τις πιο απρόβλεπτες μεταμορφώσεις. Από anonymous internet persona μετατράπηκε σε mainstream pop artist μέσα σε λίγους μήνες.

