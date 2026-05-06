Καραμανλής: «Αδιαφανής, σκανδαλώδης και πελατειακή η διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων»

Στην ανάγκη λήψης μέτρων για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας στάθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, σε παρέμβασή του στην εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων.

«Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και -μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση- στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Την διαμορφώνει η ταυτόχρονη εκδήλωση έκτακτων συνθηκών και η όξυνση χρόνιων προβλημάτων», είπε μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος έκανε εκτενή αναφορά στα προβλήματα που ταλανίζουν διαχρονικά τον αγροτικό κόσμο, επισημαίνοντας πως «όλα αυτά ήρθαν να σωρευτούν πάνω σε διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την πάροδο των ετών κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και την προοπτική της περιφέρειας».

Ο κ. Καραμανλής σχολιάζοντας τη διαχείριση των κοινοτικών πόρων στην Ελλάδα μίλησε για «αδιαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των ενισχύσεων».

«Σήμερα όλοι τα αναγνωρίζουμε και τα αξιολογούμε ως μείζονες προκλήσεις. Το ερώτημα είναι τί θα κάνουμε πριν είναι αργά, για να τα αντιμετωπίσουμε», πρόσθεσε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «μεγάλες δομικές αδυναμίες, οι οποίες ναρκοθετούν την παραγωγικότητα και υποσκάπτουν την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα» και χαρακτήρισε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως «βιαστικές, απερίσκεπτες και άκαιρες».

«Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας την κοιτάξουμε κατάματα, ας την αποδεχθούμε χωρίς εξωραϊσμούς και υπεκφυγές. Η σημασία του πρωτογενούς τομέα για την για την οικονομία, την επισιτιστική ασφάλεια, την περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, είναι αυταπόδεικτη» ανέφερε σε άλλο σημείο.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε ότι «πριν χαθεί οριστικά κάθε δυνατότητα παρέμβασης, με αίσθημα εθνικής και κοινωνικής ευθύνης, σε πνεύμα συνεννόησης και με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση απαιτείται η εκπόνηση, η επαρκής χρηματοδότηση και η έγκαιρη υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου και την βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας».

«Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος», τόνισε καταλήγοντας.

Πηγή: cnn.gr